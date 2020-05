Az áruházak újranyitása is sokba kerül

A hazai iparcikküzletek legalább 450-500 milliárd forintnyi bevételtől eshettek el márciustól május közepéig. Közben a web­áruházak hiába dübörögtek, a hagyományos vásárlás szerepét nem vehették át.

Márciustól május közepéig óvatos becslések szerint is mintegy 450-500 milliárd forint bevételtől estek el az iparcikküzletek a koronavírus miatt a Blokkk.com számításai szerint.

Ebbe a körbe mintegy 75-80 ezer piaci szereplő tartozik, a járványhelyzet pedig a ruházati, a cipő-, a sportszer-, a játék- és a könyvesboltokat legalább olyan érzékenyen érintette, mint a műszaki vagy barkácsáruházakat, az építőanyaggal vagy különféle alkatrészekkel, szerelvényekkel kereskedőket.

A kereskedelmi szakportál felidézte, hogy az érintett boltok döntő részének március 16-tól 15 órakor be kellett zárnia, március 28-tól pedig a non food kategóriába tartozó egységek zömébe már be sem tehette a lábát a vásárló. Az áprilisi teljes üzemszünetet követően május 4-től vidéken megkezdődtek a boltnyitások, hétfőtől pedig a fővárosi áruházak is zöld utat kaptak.

Nemcsak a hosszú kényszerszünet kerül sokba azonban a boltosoknak, hanem várhatóan az is, hogy a maszkviselés és a távolságtartás miatt a vevők aligha rohanják meg azonnal a kasszákat. Rosszabb esetben pedig azért maradnak el a bevásárlások, mert a leépítések számtalan esetben megnyirbálták a családi költségvetést.

A kereskedők egyik legfőbb kiadása, hogy az üzlethelyiség megtartása érdekében a zárlat alatt is fizetniük kellett a bérleti díjat, és nem minden bérbeadó adott kedvezményt. Sokan megpróbálták valamilyen módon megtartani az eladókat, legalább részmunkaidős foglalkoztatás címén, miközben gyakorlatilag egy hónapig egy fillér bevételük sem volt. Emellett a Blokkk.com szerint a kormányzati támogatásokból adottságaik miatt a boltosoknak volt a legnehezebb részesülniük, miközben a bezárt üzletek által kínált termékek egy részét a többség a webáruházakból szerezte be. Továbbá a nyitásra hangolva frissíteni kell a kínálatot a polcokon, hiszen változott az időjárás is, sok mindenből más kell már otthonra, mint két hónappal ezelőtt. A vevők visszacsalogatása pedig aligha működhet nyitási akciók nélkül, különben a fogyasztó a szomszéd üzletbe tér majd be a kedvezőbb ár miatt.

