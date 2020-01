Az idén nem várható felminősítés

Noha folyamatosan javulnak a magyar gazdaság fiskális mutatói, nem valószínű, hogy 2020-ban változik az ország adósságszolgálati besorolása a három nagy hitelminősítő intézetnél.

Várhatóan nem emeli meg a magyar adósságszolgálat Baa3 besorolását a Moody’s Investors Service (Moody’s) 2020-ban, ám a kilátásokat pozitívra változtathatja

– mondta a Világgazdaság kérdésére Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági csoportjának vezetője.

A Moody’s besorolása jelenleg egy lépéssel elmarad a másik két nagy hitelminősítő értékelésétől. Nem várható azonban az idén felminősítés sem a Fitch Ratingstől, sem a Standard and Poor’stól, és a kilátásokon sem valószínű, hogy javítanak. Ennél a két intézetnél továbbra is stabil maradhat, és BBB minősítés lehet érvényben az év végén is.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője alapvetően inkább afelé hajlik, hogy nem lesz változás egyik hitelminősítőnél sem, de a magyar gazdaság kedvező folyamatainak köszönhetően elképzelhetőnek tartja, hogy mégis a kilátások javítása, illetve a felminősítés mellett dönt az egyik intézet.

Nem esélytelen a besorolás javítása, de nem vennék mérget rá

– mondta. Török Zoltán hozzátette: annak ellenére, hogy a Moody’s osztályzata elmarad egy szinttel a másik két intézetétől, a javításra ugyanakkora esély van, más országoknál is sokszor eltérő osztályzatokat láthatunk az egyes hitelminősítőknél.

A gyors, 3,5-4 százalékos gazdasági növekedés, az idén várhatóan jelentősen mérséklődő deficit és az ennek következtében a korábbinál dinamikusabban csökkenő adósságráta, valamint az adósság szerkezetének javulása mind a kedvezőbb besorolás felé terelhetik az intézeteket – sorolta Török Zoltán. Regős Gábor a GDP-arányos államadósság csökkentése és a kedvező gazdasági növekedés mellett az üzleti környezet javításának fontosságát hangsúlyozta. Szintén javíthatja Magyarország megítélését az államadósság szerkezetének javulása – a devizaarány és a külföldi kézben lévő tartozás aránya számottevően mérséklődött az elmúlt években –, így csökkent a kockázati kitettség.

