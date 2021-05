Az OKJ utáni időszakban is növekedéssel számol a DEKRA

Jó évet zárt tavaly a DEKRA Akademie Kft., és az idén is legalább a tavalyihoz hasonló, vagy azt meghaladó bevétellel számol. A cég sikerrel állt át az online oktatásra, és képzési kínálatával a jövőben is a gazdaság igényeit követi, így az OKJ megszűnése és a szakképzési rendszer átalakítása ellenére is a tanfolyamok széles palettáját kínálja.