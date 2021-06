Ázsiára cseréli le az Európai Uniót az Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság kedden megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat a csendes-óceáni partnerségi megállapodáshoz (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP), ami fontos lépés a szigetország jövőbeni kereskedelmi kapcsolatai és az Európai Unió „lecserélése” szempontjából.

A szervezetnek Japán, Kanada, Ausztrália, Vietnam, Új-Zéland, Szingapúr, Mexikó, Peru, Brunei, Chile és Malajzia a tagja, amelyeknek az együttes GDP-je eléri a kilencezer milliárd dollárt.

Közülük héttel Londonnak már van szabadkereskedelmi megállapodása, és a Reuters szerint nem várható, hogy a csatlakozás következtében jelentősen megugrik a tagállamokba irányuló brit export. Megnyílik viszont a többiek piaca a brit szolgáltatási szektor előtt, és ez Boris Johnson kormánya szerint fontos ahhoz, hogy London növelje a befolyását a térségben, amelyet Kína egyre erőteljesebb mértékben dominál.

Ez a világnak az a része, ahol Nagy-Britanniának a legnagyobbak a lehetőségei

– hangsúlyozta a csatlakozással kapcsolatban Liz Truss kereskedelmi miniszter.

Azzal az ígérettel léptünk ki az EU-ból, hogy megerősítjük a kapcsolatokat a régi szövetségeseinkkel és a gyorsan növekvő Európán kívüli fogyasztói piacokkal. Ez a Brexit utáni ragyogó jutalom

– tette hozzá.

Az EU-val ellentétben a CPTPP előnye a britek számára, hogy az nem „kényszerít” törvényeket a tagjaira, nem célja egységes piac vagy vámunió kialakítása, sem pedig széleskörű politikai integráció, viszont vámmentességet biztosít majd a brit árucikkek 99,9 százaléka számára.

Szerdán lesz öt éve, hogy a britek szavaztak a Brexitre, és a választók véleménye azóta sem változott: a megkérdezettek nyolcvan százaléka ma ugyanúgy voksolna, mint annak idején. (A népszavazáson a választásra jogosultak 72,21 százaléka vett részt, a kilépésre 51,98 százaléka szavazott.) A What UK Thinks és a National Centre for Social Research (NatCen) közös közvélemény-kutatásából az is kiderült, hogy a britek elsöprő többsége elégedetlen az EU-val kötött kereskedelmi megállapodással, azt mindössze húsz százalékuk tartja jónak. Bár a Brexit nem okozott januárban akkora fennakadást a brit kikötőkben, mint amilyentől előzetesen tartottak, az EU-ból származó brit import 21, az export 18,1, százalékkal esett vissza az első negyedévben 2020 utolsó három hónapjához képest.