Bemutatták Olaszország újraindulásának forgatókönyvét

Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is be kell tartanotok a társadalmi távolságtartást – szólította fel a lakosságot vasárnap esti sajtótájékoztatóján Giuseppe Conte kormányfő, hangsúlyozva, hogy még nem oldják fel a kijárási korlátozást, és nagyon hosszú és nehéz időszak következik, amelyben a gazdaság újraindítását egyeztetni kell a „járvánnyal való együttéléssel”.

Május 4-től továbbra is csak indokolt esetben lehet elhagyni a lakókörzetet, például munkavégzés céljából vagy egészségügyi okból. Zárt helyeken kötelező lesz a szájmaszk viselése, ezek darabonkénti árát pedig ötven centben maximalizálták.

Engedélyezett lesz a nem együtt élő családtagok találkozása, valamint a lakóhelyre való visszatérés azok számára, akik a járvány miatt nem tudták korábban ezt megtenni.

„Vigyázzatok egymásra, rokonok között is használjatok szájmaszkot!” – mondta az olasz miniszterelnök. Továbbra is tilos lesz a közösségi gyülekezés. 37,5 foknál magasabb testhőmérséklet esetén pedig kötelező lesz a házi karantén, ami eddig csak javasolt volt.

Engedélyezik a profi sportolók egyéni edzését, illetve a temetéseket legfeljebb tizenöt résztvevővel, miséket azonban továbbra sem lehet majd bemutatni hívőkkel.

Engedménynek számít a szabadtéri sportok lakóháztól távolabbi gyakorlása is: a polgármesterek újranyithatják a parkokat, kerteket, de ismét le is zárhatják ezeket, ha ott túl sokan tartózkodnak egyszerre, vagy a jelenlevők nem tartják be a két méteres biztonsági távolságot.

Májusban újraindul a kézműves- és az építőipar rendkívüli egészségvédelmi előírásokkal, a vendéglátóhelyek kizárólag elvitelre árulhatnak ételt-italt.

Az eredetileg tervezettnél csak egy héttel később,

május 18-tól indul újra a teljes kereskedelem, megnyitják a múzeumokat, könyvtárakat, folytathatják az edzést a professzionális csapatsportok játékosai. Június 1-től nyitják újra a presszókat, éttermeket, fodrászatokat és kozmetikaszalonokat.

Conte elmondta, hogy mérlegelik a labdarúgó-bajnokság újraindításának lehetőségét.

Nagyon óvatosan kell oldanunk az óvintézkedéseket, tudva, hogy akármikor ismét felfelé ívelhet a járványgörbe – jelentette ki. A kijárási korlátozást május 18-ig nem oldják fel, utána pedig a fertőzés terjedését mérő R0-értéktől és az intenzív osztályok telítettségétől teszik függővé.

A miniszterelnök egyenes televíziós közvetítésben részletezte a járványtetőzés utáni úgynevezett második fázis ütemezését. Köszönetet mondott az olaszoknak az eddig tanúsított erőért, bátorságért, felelősségért, egységért, s további erőfeszítést kért, hangsúlyozva, hogy

a társadalmi távolságtartást továbbra is szigorúan be kell tartani, ugyanis „helyreállíthatatlan kárt” okozna, ha a járvány ismételt megerősödése miatt ismét le kellene állítani a gazdaságot.

Felszólította a lakosságot, ne„”haraggal és ellenérzéssel„, hanem összetartással fogadja az újabb kemény próbát.

Ki kell használnunk a helyzetet, hogy radikális reformokkal megváltoztassuk mindazt, ami nem működik Olaszországban és Európában – jelentette ki Conte.

Elismerően nyilatkozva az Európai Unió előző heti csúcstalálkozójáról, hangoztatva, hogy a tervezett európai újjáépítési csomagot tartalommal kell megtölteni. Bejelentette végül, hogy Róma a következő napokban újabb gazdaságélénkítő csomagot mutat be, valamint egy ”Olaszország elmozdul„ nevű befektetési programot is.

Olaszországban a diagnosztizált fertőzöttek száma túllépte a 197 ezret, a halottaké pedig a 26 ezret. Az óvintézkedéseket országosan március 11-én vezették be.