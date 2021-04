Bevásárlási roham indult

Megnyíltak a boltok, az éttermek, a kávézók teraszai, és az edzőtermek is üzemelhetnek Szlovákiában.

A legkevésbé fertőzött régiókban az iskolákban szinte teljes egészében újraindulhatott a tantermi oktatás. „A lakosság ki volt éhezve a bevásárlásokra, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy az elmúlt egy hét kiskereskedelmi adatai leginkább a karácsonyi ünnepek előtti időszakra hasonlítottak” – nyilatkozta Matej Hornák, az Erste-leány Szlovák Takarékpénztár elemzője a bankkártyás fizetésekre vonatkozó adatokra hivatkozva.

A vásárlók lábbelire és ruházatra az április 19-ével kezdődő héten mintegy 200 százalékkal nagyobb összeget költöttek el az egy héttel korábbinál, 70 százalékkal nőttek a háztartási boltok és a bútorüzletek, csaknem 60 százalékkal pedig a szabadidős és hobbiszaküzletek bevételei is.

Ezzel párhuzamosan az online ruha- és cipőrendelés több mint 40 százalékkal esett vissza.

Kedden bejelentették, hogy a labdarúgó- és jégkorong-mérkőzéseken is lehetnek nézők, mégpedig legfeljebb kétezren a kültéri, ezren pedig a beltéri meccseken. A kijárási tilalom időpontját is kitolták 20 óráról 21 órára. Az oltásban is újabb előrelépés történt, ugyanis tegnaptól már a 16. életévüket betöltött személyek is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát.

A váratlan fejlemény a május és június folyamán érkező 2,2 millió, fiataloknak is adható Pfizer-oltóanyagnak köszönhető.

Eddig csak a 40 év felettiek regisztrálhattak az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákra. A fiatalok oltási hajlandóságát pedig úgy próbálják növelni, hogy aki egy 70 év feletti személyt visz az oltópontra, azt szintén beoltják.

Az interneten máris felpörgött a „beoltatlan nagymamát keresek” tematikájú felhívások száma.

Egyébként egy friss felmérés szerint Szlovákiában eleve nőtt az oltakozási kedv, a tavaly októberi 36 százalékról 61 százalékra kúszott fel az oltást igénylők aránya, egyben a visegrádi csoporton belül Szlovákiában igényelnék a legtöbben az orosz Szputnyik V-t, amelyet viszont még jó ideig nem fognak használni, bár 200 ezer dózis már hetekkel ezelőtt megérkezett az országba.

Május 3-án kinyithatnak a színházak, koncerttermek is, a kulturális rendezvényeken beltéren legfeljebb 150‑en, kültéren pedig 200-an foglalhatnak helyet – minden második sort üresen kell hagyni. Mivel a helyszínen étkezni tilos, ezért a moziknak egyelőre nem éri meg kinyitni.

A külügyminisztérium jelezte: ha a fertőzöttségi és a kórházi adatok tovább javulnak, akkor május 28-tól engedélyezik a külföldi turisztikai célú utazásokat, ideális esetben az időpontot előrehozhatják május 15-re. Az 5,4 milliós Szlovákiában az első oltást eddig 1,045 millióan, a másodikat pedig 460 ezren kapták meg, a járvány áldozatainak száma átlépte a 11 600-at.