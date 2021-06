Bírja a nyomást a rácalmási Hankook

A dél-koreai hátterű cég az árbevételét és az adózott eredményét is növelte a tavalyi Covid-évben. A gyártás folyamatos, és erre az évre nem is terveznek leállást.

A Hankook Tire Magyarország 150 millió euró, átszámítva körülbelül 53 milliárd forint osztalékot fizetett a 2020-as pénzügyi évben – derül ki a rácalmási gumigyártó beszámolójából. A hollandiai székhelyű Hankook Tire Europe Holdings egy éve 180 millió eurót, fordulónapi értéken számítva 59,493 milliárd forintot vett ki a cégből. Ez azt mutatja, hogy a tavalyi Covid-év ellenére sem sérült a hazai Hankook-leány nyereségtermelő képessége. A cégvezetés a koronavírus-járvány kapcsán leszögezte, hogy az egészségügyi helyzet ellenére a gyártás folyamatos, gyárleállás nincs tervben. Az utóbbi azért fontos, mert 2020-ban a menedzsment kényszerszünetet rendelt el az üzemben.

Összességében arra számítunk, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni, a működésünk biztosított lesz, a mérleg szerinti eredményünk pedig pozitív marad. A jelen helyzetnek nincs hatása a vállalkozás folytatására

– fogalmazott a cég. A vállalat nettó árbevétele 197,136 milliárdról 203,049 milliárd forintra nőtt, szinte teljes egészében a késztermékexport bővülése következtében. Ezzel párhuzamosan az alapanyagok (például a szintetikus gumi) árának mérséklődése miatt csökkent az anyagköltség. A kedvező trendek az adózott eredményben is megmutatkoztak:

a 2019-es 33,473 milliárd után tavaly már 45,392 milliárd forint nyereséget ért el a cég. Az átlagos statisztikai állományi létszám 2976-ról 2822-re esett.

A Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. tulajdonosa, a francia Compagnie Financiere Michelin SA nem határozott osztalékról a 2020-as év után, a 27,66 millió eurós eredmény érintetlen maradt, bár mindössze mintegy 2,5 millió euróval maradt el a 2019-es bázistól. Árbevételében viszont drasztikus a törés:

a több mint 748,38 millió eurós forgalom 600,4 millióra esett.

A leglátványosabb mínuszt a társaság az európai kivitelben szenvedte el, amely még így is 76 százalékos súlyt képviselt a teljes exporton belül. Az összes árbevétel 8 százalékát adja a belföldi tevékenység. Az átlagos statisztikai létszám itt is csökkent valamelyest az 1300 fölötti szintről, a személyi jellegű ráfordítások is estek.

A Covid terjedésének megakadályozását célzó intézkedések számottevő hatással voltak a működésre, ám mindez nem veszélyezteti a vállalkozás folytatásának elvét

– emelte ki a nyíregyházi cég. A Bridgestone Tatabánya Kft. százszázalékos tulajdonosa, a belgiumi székhelyű Bridgestone Europe NV sem döntött osztalékfizetésről.

A nyereség 635 millió forint volt, szemben az egy évvel korábbi 2,44 milliárddal. Az értékesítés valamivel 62 milliárd forint alatt maradt, ami markáns különbség a korábbi 70,55 milliárdhoz képest.

A japán csoporthoz tartozó gyárnál is a kivitel sérült:

az uniós országokban keletkezett exportárbevétel az előző üzleti évben 70,123, míg a tárgyévben 61,93 milliárd forint volt.

A járványhelyzet 2020 második negyedévében 30-40 százalékkal fogta vissza a termelési igényeket, de a harmadik és a negyedik negyedévben már a terveknek megfelelően alakult a gyártás. A cég ugyanakkor kiemelte, hogy a munkavállalói létszámot nem csökkentette, és fizetési nehézségek sem merültek fel.

A negyedik hazai gumigyártó, a gyöngyöshalászi Apollo Tyres beszámolóját lapzártánkig nem hozták nyilvánosságra.