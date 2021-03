Bizonytalanná váltak az idei kilátások

A bruttó hazai termék alakulása a korábbi prognózisokhoz képest rosszabb lehet a tegnap bejelentett korlátozó intézkedések miatt. Egy kéthetes szigorú karantén mellett még tartható lehet az ötszázalékos bővülés.

Ha csupán két hétig tartanak a tegnap bejelentett lezárások, akkor az 5 százalék feletti növekedési ütem tartható az idén

– mondta a Világgazdaság kérdésére Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Az alappályát nézve 5,5 százalék lehetett volna a bruttó hazai termék (GDP) bővülése, a friss korlátozások azonban bizonyosan rontanak ezen. A szakértő szerint hosszabb lezárási időszak esetén már nem valószínű, hogy tartható az említett 5 százalékos dinamika.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője pesszimistább,

a korábbi 5–6 százalék közötti GDP-növekedést 3–4 százalék közé várja. Kulcskérdés lehet, hogy az építőipar és az ipar hogyan tud alkalmazkodni a helyzethez, mennyire megoldható a munkába járás a gyermekes családokban, ezekben a szektorokban ugyanis nehézkes otthonról dolgozni.

A szakember szerint az idén elfelejthetjük a kiugró növekedést, viszont a korábbi prognózishoz képest óriási veszteségekkel sem kell számolni. Varga Mihály pénzügyminiszter kedden beszélt arról, hogy 2021-ben a magyar gazdaság 4,5 százalékkal bővülhet. A Pénzügyminisztérium makropályáját valószínűleg a kedvező tavalyi GDP-adatok következtében javították, a mostani lezárásokkal azonban vélhetően nem számoltak. Április végén a frissített konvergenciaprogramban várhatóan egy új makropályát mutatnak majd be.

Az új lezárások miatt az idei első negyedévben borítékolhatóan csökkenni fog a GDP a tavalyi utolsó negyedévhez képest

– húzta alá az ING Bank vezető elemzője. Tavaly a lezárások túlnyomó többsége az április–júniusi időszakot sújtotta, a második hullám idején elkerülte a gazdaság a súlyos korlátozásokat, most azonban a tavaly tavaszihoz hasonló visszaesésre lehet számítani. Virovácz Péter felhívta a figyelmet: az elkölthető jövedelem tovább gyűlik, az ebből származó kereslet várhatóan megjelenik majd a fogyasztásban a nyitás után. Nyeste Orsolya szerint is kedvezőtlen lehet az idei első negyedév alakulása, akár a tavalyi október–decemberi időszakot is alulmúlhatja a gazdaság teljesítménye.

A januári kiskereskedelmi adatok sem voltak rózsásak, a fogyasztás kedvezőtlenül alakult, amit a mostani kéthetes lezárás tovább ronthat. A munkanélküliség januárban magas volt, ami rávilágít a kedvezőtlen munkaerőpiaci folyamatokra. Az Erste Bank szakértője rámutatott: a második negyedévben már fellendülés jöhet, amit segíthet egy esetleges májusi nyitás, az exportpiacok jó teljesítménye és az állami beruházási programok felfutása. Virovácz Péter hangsúlyozta:

a nyáron ismét felpattanás jöhet, és 2021 legvégére, 2022 elejére elérhetjük a válság előtti gazdasági teljesítményt.

Ehhez azonban arra van szükség, hogy a lezárások ténylegesen két hétig, legfeljebb egy hónapig tartsanak. Az új korlátozások lökést adhatnak az oltási kedvnek, elfogadottabbá tehetik a vakcinákat. Az elemző arra számít, hogy a lezárások miatti kompenzáció – elsősorban a bértámogatások – az eddigiekhez hasonlóan alacsony szintűek lesznek.