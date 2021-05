Bizonytalanok a pesti airbnb-zők

Kettészakadt a magyar Airbnb-piac, amelynek a budapesti ágát hibernálta a pandémia miatt összeomlott nemzetközi turizmus, eközben a megugró belföldi kereslet miatt vidéken egyre nagyobb üzletté válhat a rövid távú szálláskiadás.

Kevesebb mint a felére csökkent az elmúlt tizennégy hónapban a kiadó budapesti Airbnb-lakások száma, a járvány előtti 14-15 ezres kínálatból 6-7 ezer látszik most a piacon. De körükben is óriási a bizonytalanság: a júliusra ígért uniós vakcinaútlevél megkésett, elúszott a teljes előszezon és a nyár első hónapja is – összegezték piaci szereplők.

A budapesti magán- és más szállásadók még azt sem tudják, hogy milyen feltételekkel fogadhatnak vendéget a labdarúgó-Európa-bajnokság idején, amikor kivételesen oltási igazolvány nélkül, PCR-teszttel is beléphetnek a mérkőzésekre érkezők.

Arról még mindig nincs hivatalos iránymutatás, hogy az így érkező szurkolókat fogadhatják-e a szállásokon

– jelezte a Világgazdaságnak Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének (MAKE) elnöke.

Állásfoglalást kértek a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, hiszen a labdarúgó-Eb júniusi mérkőzései lehetnek az első olyan programok, amelyek nagyobb számban is vonzhatnak külföldieket Budapestre.

A MAKE fontosnak tartja, hogy a magyar kormány igyekszik mielőbb és minél szélesebb körben kétoldalú megállapodásokkal segíteni a turisztikai ágazatot, és ugyanilyen sorsdöntő lesz az is, hogy meddig marad életben a jelenlegi idegenforgalmi adómentesség és a turisztikai hozzájárulás elengedése.

A vidéki szálláspiac egyre inkább magára talál, a keresletet tükrözi a magánszállások ára is, amelynek a szintje a hotelekével párhuzamosan egyre feljebb kúszhat, különösen a legnépszerűbb destinációkban, például a Balatonnál. Ebben a tavalyi, szobánkénti egymillió forintos fejlesztési pályázatok nyomán látható minőségi ugrásnak is szerepe van, miközben a budapestiek nem részesülhettek fejlesztési támogatásban, és a belföldi vendégek áradatát sem tapasztalják – mutatott rá a szektor aktuális területi egyenlőtlenségeire a MAKE elnöke.

Budapesti Airbnb-szállást külföldiek jelenleg nem is foglalhatnak, kivéve üzleti, gazdasági vagy oktatási célú utazáshoz, vagy az olyan országokból érkező utazók, akikkel már van kétoldalú államközi megállapodás. Miután a Sziget Fesztivál is elmarad az idén, és csak most érkeznek az első konkrét hírek az uniós vakcinaigazolványról, a szállásadók több mint fele kicsekkolt a szektorból, és hosszú távra keresett bérlőt. Mivel senki sem tudja, mikor érdemes visszafordulni az Airbnb-piacra, az sem tudható, hogy mekkora lesz a kínálat, amikor zöld lámpát kap a nemzetközi turizmus. A majdani árakat a kínálat nagysága és az ugyancsak ismeretlen volumenű kereslet eredője adja majd ki – mondta Schumicky Balázs.

Bár a pandémia előtt nagy volt a készülődés, azóta sem módosult a szabályozási környezet Budapesten.

Terézváros elfogadott ugyan egy elvi korlátozó rendeletet, ám az jogi aggályok miatt a fővárosi kormányhivatal felülvizsgálatára vár, mert gyakorlatilag visszamenőleges hatályú jogalkalmazást valósítana meg, ráadásul a MAKE elnöke szerint rendkívül nehezen teljesíthető feltételekhez köti a rövid távú lakáskiadást. Erzsébetváros is készül a rendeletalkotásra, de a kerületi képviselő-testület még nem döntött az ügyben.

Mindeközben a vidéki szálláshelyek a fővárosi, illetve már azt meghaladó áron is értékesíthetők a nyárra.

Ebből adódóan ezek a lakások még egy rövidebb szezonban is jobb hozamot biztosíthatnak – nem kis részben a budapestinél jóval szolidabb vidéki ingatlanárak miatt. Az is igaz azonban, hogy ezeket az ingatlanokat nehezebb más módon, például albérletként hasznosítani, ha nem érkezhetnek vendégek.

A remek üzleti lehetőségre már felfigyeltek a korán ébredők, s a nemrég még nehezen eladható régi házakat, telkeket most befektetők vásárolják fel, korhű stílusban felújítják az öreg épületeket, vagy modern szálláshelyeket építenek. A természetközeli vagy neves turisztikai attrakciókat kínáló helyszíneken, például a Tisza-tónál, a Káli-medencében vagy az egri borvidéken nem véletlenül robbantak be az ingatlan- és telekárak a kö-zelmúltban – mutatott rá a dinamikus vidéki drágulás egyik okára a szakmai egyesület szakértője.

A MAKE elnöke szerint valószínűleg vidéken is elmarad a korábbi csúcsoktól idén a kereslet, hiszen csak beoltottak szállhatnak meg, és hárommillió felnőtt még mindig nem kért vagy kapott oltást.