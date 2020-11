Biztos digitális stratégiák bizonytalan időkben

Tudatosabban gondolkodnak a magyar vállalkozások a digitalizációról a járvány második hullámában. Már nem az ár, hanem a lehetőségek és a megfelelő támogatás a legfontosabb tényező az online szolgáltatások kiválasztásánál.

Míg a járvány első hullámában gyorsan bevezetett korlátozások szinte néhány nap alatt radikális lépésekre kényszerítették a vállalatokat, a második hullám üzleti kihívásaira már volt egy kis ideje felkészülni a magyar kis- és középvállalkozásoknak.

A tartós home office-ra átállás, a szolgáltatások online platformra terelése, valamint a növekvő adatmennyiség és a távoli elérés miatt megugró biztonsági problémák rávilágítottak arra, hogy az informatikának stratégiai szerepet kell játszania a cégek életében.

Az ügyfeleink körében szerzett tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a vállalatok a nehéz tavasz után tudatosabban állnak a digitális szolgáltatásokhoz. Már nem csak egy-két jellemző iparág foglalkozik a transzformációval, bővült a kör, az informatikai cégek mellett pénzügyi, építő- és autóipari, nagy- és kiskereskedelemmel foglalkozó, de akár a különböző kreatív szakmai területeken működő vállalkozások is érkeznek hozzánk. Az elmúlt hónapok nehézségei miatt sokkal többen döntenek úgy, hogy weblapot indítanak, de akár ehhez kapcsoltan a felhőszolgáltatások iránti nyitottság is nőtt, és akik rálépnek a digitalizáció útjára, többnyire rajta is maradnak.