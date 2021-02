Boom jöhet az állami beruházásoknál

Lendületet vehetnek a közlekedésfejlesztési projektek 2021-ben, így a gyorsforgalmi úthálózat mellett a vidéki térségek infrastrukturális kapcsolatai is érdemben javulhatnak.

Infrastrukturális fejlesztések sora indulhat el a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. és a Magyar Közút beruházásában még az idén – tudta meg a Világgazdaság.

A közeljövőben megkezdődhet Esztergom gyorsforgalmi bekötése, az M4-es autóút folytatása, de felgyorsulhat a hazai intermodális csomópontok fejlesztése is.

Az alsórendű utak sem maradnak ki, idén összesen 200 milliárd forintot tervez elkölteni a kormány a vidéki úthálózat korszerűsítésére.

Nem lesz hiány 2021-ben átadóból sem, az idén tovább bővül a gyorsforgalmi úthálózat az M4-es autót Abony és Törökszentmiklós közötti szakaszával, valamint az M44-es Tiszakürt és Lakitelek közötti részével. Augusztusban újabb magyar autópálya érheti el az országhatárt, ha határidőre elkészül az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti között. Ezzel teljes egészében kiépül a Via Carpatia közlekedési folyosó magyarországi szakasza.

Jelenleg érvényes vállalkozói szerződéssel rendelkezik az M6-os autópálya még hiányzó, Bóly és Ivándárda közötti, országhatárig érő szakasza. A Kalocsa és Paks közötti Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat esetében pedig a munkaterület átadása is megtörtént. A vidéki infrastrukturális fejlesztések keretében a jászberényi elkerülő szakasz harmadik üteme mellett a 471-es főút és a 37-es út Szerencs és Miskolc közötti négynyomúsítása szintén már megkezdődött.

Az Esztergom gyorsforgalmi kapcsolatát megteremtő, egyben az M0-s nyugati elkerülőjének alternatívájaként emlegetett M100-as autót már rendelkezik kiviteli tervvel, sikeres közbeszerzést követően még az idén megkezdődhet a beruházás. A Kaposvár megközelítését szolgáló 67-es út látrányi elkerülője jelenleg közbeszerzés alatt áll, így hamarosan ott is elindulhatnak a munkálatok.

Ha a fejlesztés megvalósul, újabb megyeszékhely gyorsforgalmi kapcsolata épülhet ki.

Több projekt engedélyeztetése is idén zárul. Az M76-os autóút Zalaegerszeg–Körmend közötti kétszer két sávos szakasza esetében erre szeptemberig sor kerülhet. Az ország egyik legfontosabb tranzitútvonalának számító M4-es út két hiányzó szakaszának kiviteli tervei várhatóan őszre készülnek el, és ha a kormány is jóváhagyja, az eredményes tendereztetést követően jövő év elején elindulhat az építkezés.

Hasonló ütemezésre lehet számítani Gyöngyös nyugati és északi elkerülője esetében, a kivitelezői közbeszerzést 2021 szeptembere után írhatja ki a NIF.

Emellett Kalocsa térségében is több beruházás engedélyes és kiviteli tervei lehetnek készen 2021 őszére: az 51. sz. főút Kalocsa és az M9-es gyorsforgalmi út között, a Kalocsa belterületi szakaszának, valamint a város nyugati elkerülőjének fejlesztése is megkezdődhet. A Magyar Közút beruházásban idén megújulhat az 52-es főút Kecskemét és Solt közötti 46 kilométeres szakasza, a 24-es főút 15 kilométeren, illetve a 31-es főút két nagyobb szakasza is. Emellett a Magyar falu programban további útfelújításokra van kilátás az alsóbb rendű utakon.