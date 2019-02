Brüsszel kínaiak nélkül építtetné az 5G-t

A szigorú német szabályok betartá­sával vehet csak részt az 5G-hálózat kiépítésében a Huawei, amely ellen egy harmadik ügyben is nyomozás folyik az Egyesült Államokban.

Németországnak még azelőtt garanciákra van szüksége, hogy a Huawei nem szolgáltat ki adatokat a kínai kormánynak, hogy a cég részt venne az 5G-mobilhálózat kiépítésében – közölte Angela Merkel kancellár Tokióban. Ugyanezt ismételte meg Berlinben Peter Altmaier pénzügyminiszter is, aki hangsúlyozta, hogy csak biztonságos technológiát lehet alkalmazni a német 5G-hálózatnál, a szabályok ezen a területen egyértelműek, és azokat minden szolgáltatónak be kell tartania. Az Egyesült Államok kezdeményezésére került napirendre a Huawei kizárása a hálózatépítési tenderekből, de korábban a német és több más európai kormányzat is kétséget fogalmazott meg a biztonsági kockázatokat illetően.

A legnagyobb európai távközlési szolgáltató vállalat, a Deutsche Telekom (DT) egy hete még a Bloomberg értesülése szerint egy belső, bizalmas munkadokumentumban azt hangsúlyozta, hogy ha kizárnák a Huaweit a tenderekből, akkor Európa lemaradna a következő generációs mobil távközlési hálózatok telepítésében az Egyesült Államok és Kína mögött. Egy ilyen döntés legalább kétéves késést és több milliárd eurós kárt is okozna, mivel a Huawei berendezéseiből épült fel az 5G alapját jelentő 4G-rendszer is, és ezeket ki kellene váltani, el kellene távolítani. Peter Pellegrini szlovák kormányfő is arra figyelmeztetett, hogy nem kellene elhamarkodott lépéseket tenni, amíg nincsenek meggyőző bizonyítékok a Huawei ellen.

Az Európai Bizottság ennek ellenére arra készül, hogy de facto kitiltsa a Huaweit az európai uniós 5G-hálózat kiépítéséből – írta a napokban a Reuters, részletek említése nélkül. Emellett a mobilszolgáltatók nemzetközi érdekképviseletét ellátó GSM Association (GSMA) is azt javasolja a tagjainak, hogy vitassák meg a Huawei legfontosabb piacokról való kizárásának lehetőségét, annak ellenére, hogy ez a lépés több évvel visszavetheti a fejlesztéseket. A kérdést a GSMA legközelebbi, február végén rendezendő igazgatótanácsi ülésén vitatják meg Barcelonában.

Biztonsági okokra hivatkozva már több ország megtiltotta a Huawei részvételét az 5G-hálózat kiépítésében, a többi között az Egyesült Államok, Ausztrália. Legutóbb, múlt héten, miután a cseh kiberbiztonsági és információs hivatal felhívta a figyelmet a biztonsági kockázatokra, Csehországban is kizárták a kínai társaságot egy állami pályázaton való részvételből. A Mladá Fronta Dnes szerint az országos pénzügyi igazgatóság több mint félmilliárd korona (6,3 milliárd forint) értékű tenderében nem vehet részt, amelyet az adóbevallásokat leegyszerűsítő portál létrehozásáról írtak ki.

