Brüsszel nem várta meg az elnökváltást

Az Európai Unió azt reméli, hogy Joe Biden győzelmével véget ér az Egyesült Államokkal folytatott vámháború, de azért kiveti a WTO által jóváhagyott büntetővámokat amerikai importárukra.

A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) jóváhagyásával négymilliárd dollár értékű amerikai importárura vet ki büntetővámot az Európai Unió, mivel nincs haladás a repülőgépgyártóknak nyújtandó állami támogatások ügyében – jelentette be hétfőn Valdis Dombrovskis kereskedelmi biztos. Brüsszel eddig halogatta a döntést, mert nem akarta befolyásolni az amerikai elnökválasztás eredményét. A büntetővám alá eső cikkek listáját tegnap nyilvánosságra is hozták, az intézkedés pedig ma lép életbe.

A Boeing és az Airbus szubvenciójával kapcsolatos vita 16 éve tart az EU és az Egyesült Államok között.

Brüsszel szerette volna tárgyalások útján rendezni, a „vámember” Donald Trump azonban erre nem volt hajlandó, és 2019 októberében tarifával sújtotta az Airbust és egy sor európai árucikket.

Bár a választást elveszítette, az elnök január 20-ig még hatalmon marad, így lehetősége lesz további vámemelésre. A WTO 7,5 milliárd dollár értékű uniós import megvámolását engedélyezte, és Washington még nem használta ki ezt a keretet, tehát Trumpnak elméletileg maradt játéktere. Robert Lighthizer kereskedelmi miniszter a WTO múlt havi döntése után még azt állította, hogy bármiféle uniós vám „válaszra kényszeríti az Egyesült Államokat”, Trump pedig azzal fenyegetett, hogy még keményebben csap vissza – kérdés, hogy ez a hozzáállás mennyit változik majd. A CNN-nek nyilatkozó egyes republikánus források szerint nincs kizárva, hogy Trump „visszavonul Floridába duzzogni”, és teljesen átengedi az ország irányítását Mike Pence alelnöknek a hatalomátadásig.

Európában arra számítanak, hogy Biden elnöksége alatt gyorsan sikerül majd helyrehozni a kétoldalú kapcsolatokat, és dűlőre jutni egy sor fontos kérdésben, például a repülőgépgyártók támogatását illetően, hogy utána egységesebb frontot alkossanak Kínával szemben. Christopher Dembik, a Saxo Bank vezető makroelemzője szerint a prioritási sorrendben az amerikai gazdaság talpra állítása után a második helyen a kereskedelmi kérdések állnak majd, és Biden – Barack Obamához hasonlóan – ezen a téren is a multilaterális megközelítés híve lesz.

Valószínűleg a lehető legkevésbé használja majd fegyverként a büntetőtarifákat, lezárja a vámháborút az EU-val, és visszavonja az európai acél- és alumíniumimportra kivetett vámokat is.

Ebben partnere lesz a kongresszus, amely már Trump elnöksége alatt is megpróbálta visszaszerezni a hatalmat a vámok kivetése felett, és nagyobb beleszólást akart kapni abba, hogy mi minősül nemzeti érdeknek, amelyre az elnök állandóan hivatkozott. Az Európai Bizottság informálisan már kapcsolatba is lépett Biden csapatával, és az egyik tárgyalt kérdés éppen a kereskedelem volt – mondta Dombrovskis. „Készen állunk bármelyik pillanatban azonnal felfüggeszteni vagy visszavonni a vámokat, amint az Egyesült Államok is megteszi ugyanezt” – hangsúlyozta a biztos.

Frank Sportolari, az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke rövidlátónak és elhamarkodottnak tartja az EU döntését.

Biden két hónap múlva hivatalba lép. Miért nem tudunk várni, és próbáljuk megtalálni az előrevezető utat? Véget kell vetni ennek az adok-kapoknak

– nyilatkozta a Deutsche Wellének. A Bloomberg értesülése szerint Németország hajlott volna a vámok bevezetésének elhalasztására, de más tagországok – elsősorban Franciaország – gyors lépést sürgettek.

Ne tegyük nevetségessé magunkat. A geopolitikai rea­litás nem fog változni. Az Egyesült Államok változatlanul konfliktusban áll Kínával, ezért Európának muszáj kinyilvánítania gazdasági és politikai szuverenitását ebben a hatalmi harcban

– mondta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter a Le Journal du Dimanche-nak.