CES Innovációs Díjat kapott a Bosch

A Bosch számos AIoT-megoldást is alkalmaz, vagyis a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, MI) és a dolgok internete (IoT) által kínált lehetőségeket ötvözi, amellyel növeli az energiahatékonyságot és felveszi a küzdelmet a koronavírussal szemben. A vállalat újdonságai között szerepel a világ első, a testen és a fülön viselhető okoseszközök számára fejlesztett, mesterségesintelligencia-alapú érzékelője, amellyel testre szabható az edzéskövetés.

A mesterséges intelligencia ez esetben az érzékelőn fut, így edzés közben nincs szükség internetkapcsolatra, ez pedig növeli az energiahatékonyságot és az adatbiztonságot is. A vállalatcsoport emellett bemutatta a CES-en (Consumer Electronics Show – Szórakoztató Elektronikai Kiállítás) egy másik érzékelőjét is, amely többek között a levegő minőségét és a relatív páratartalmat is méri, vagyis megmutatja a levegő aeroszolkoncentrációját. Ez olyan adat, amely a koronavírus elleni küzdelem során különösen fontos.

Szintén hatékonyan segíthetik a vírus elleni küzdelmet a Bosch biztonsági kamerái, amelyek a mesterséges intelligenciának köszönhetően számos ügyfélspecifikus alkalmazást kínálnak. Egy új kamerarendszer például integrált intelligens videóelemzéssel, érintés nélkül, anonim módon és legfeljebb fél fok eltéréssel méri a testhőmérsékletet. Ezek a kamerák a Bosch Security and Safety Things start-up vállalkozásának nyílt kameraplatformjához fejlesztett szoftveres megoldás segítségével ellenőrizni tudják az üzletek eladóterében egyszerre tartózkodó személyek számát.

Ezt a platformot – négy, az idei évben elismert Bosch-megoldás egyikeként – a 2021-es CES® Innovációs Díjjal is jutalmazták. Szintén most debütál a vállalat új hordozható hemoglobinmérő eszköze, amely ujjszkenneléssel állapítja meg a vérszegénységet. Ez a készülék azokban a régiókban lehet különösen hasznos, ahol az orvosi ellátás gondot jelenthet. A mesterséges intelligenciával rendelkező hemoglobin-monitor 30 másodpercen belül ad eredményt, laborvizsgálat és vérvétel nélkül.

A Bosch Vivalytic készülék koronavírus PCR-tesztje gyors eredményt képes adni:

a laboratóriumok, orvosi rendelők, idősotthonok és kórházak egyidejűleg akár öt mintát is kiértékelhetnek. A továbbfejlesztett szoftvernek köszönhetően a készülék kevesebb, mint 30 perc alatt megmutatja a koronavírus PCR-tesztjének pozitív eredményét.

Egy Németországban nemrég megjelent tanulmány szerint az AIoT nemcsak az egészség, hanem a klíma védelmét is támogathatja. Eszerint a mobilitás, a gyártás és az épülettechnológia szakterületeinek átfogó digitalizálása is nagymértékben segítheti az országot a Párizsi Klímaegyezményben rögzített károsanyag-kibocsátási célértékek csaknem 50 százalékos teljesítésében. A Bosch csoport ebben úttörő szerepet vállalt, hiszen a számítások szerint mind a 400 telephelye világszerte már 2020 óta szén-dioxid-semlegesen működik. A Bosch így az első globális iparvállalat, amely már nem hagy szén-dioxid lábnyomot saját energiaelőállítása során.

Következő lépésként a Bosch a teljes értékláncában, a beszerzéstől egészen a termékek felhasználásáig figyelni fogja a károsanyag-kibocsátást

– fejtette ki Michael Bolle.

A tavaly alapított Bosch Climate Solutions tanácsadó cégén keresztül a Bosch csoport az éghajlatvédelmi intézkedések kapcsán más társaságokkal is megosztja tapasztalatait. A Bosch startup vállalkozása többek között a vállalat saját, felhőalapú energiaplatformját is értékesíti, amely intelligens algoritmusokkal csökkenti a gépek energiafelhasználását, növelve a gyártási folyamatok hatékonyságát. A platformot már a Bosch több mint száz telephelyén alkalmazzák.