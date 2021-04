Csak az amerikai rali tűnik tartósnak

A tengerentúlon tartós lehet a piaci növekedés, több tényező támogatja a pluszokat, az európai piacok sorsa alapvetően az oltási tempón múlik, a régiós tőzsdék viszont elszakadtak egymástól. Míg a bukaresti börzét a sorozatos rekorddöntések jellemezhetik, addig Varsóban és Budapesten lassú lecsúszás jöhet – összegez a Raiffeisen elemzője.

Számtalan tényező támogatja a tengerentúli tőzsdeindexek nagy növekedését. Jelentős muníciót ad a Fed is a maga havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási programjával.

Blahó Levente, a Raiffeisen elemzője szerint a stimulus egész évben kitarthat, először 2022–23 fordulójára látni ebben bizonytalanságot. Mint mondta, a laza monetáris politika mellett a fiskális politika is támogatja a növekedést,

Joe Biden elnök 1,9 milliárd dolláros élénkítő csomagja és a 2,3 milliárdos infrastruktúra-fejlesztési program egyaránt ebbe az irányba hat.

A The Wall Street Journal szerint a növekedés tartósságára utal az is, hogy egyre több cég részvénye szárnyal, azaz a növekedés sok lábon áll, nem pedig néhány egyedi sztori húzza az indexeket.

Blahó Levente szerint kedvező jel a központi kiadások szerkezetének megváltozása is. A Biden-adminisztráció ugyanis vágott a hadsereg fejlesztésére irányuló összegekből, miközben többet költ az eddig elhanyagolt területekre, az oktatásra és a környezetvédelemre, illetve a beruházásokra. A Raiffeisen elemzője szerint teljesen egyenes vonalú, folyamatos, töretlen felívelést természetesen nem lehet valószínűsíteni, az egészséges szerkezetű növekedésben bármikor jöhetnek kisebb megtorpanások, ahogy az februárban is történt, és mint ahogyan azt a múlt héten is látni lehetett, amikor a piac eladással reagált az egyébként kedvező banki gyorsjelentésekre. Blahó azt is hangsúlyozta, hogy az oltási ütem és a vakcinázással kapcsolatos botrányok okozzák az amerikai és az európai indexek növekedési különbségét.

Míg a tengerentúlon jól állnak, naponta 3-3,5 millió adag szérumot adnak be, addig a befektetők megítélése szerint Brüsszel elhibázta az oltási stratégiáját.

Nyáron a tengerentúlon, a gazdaság teljes nyitásával egy időben erősödhetnek az oltástagadó hangok, de ezt bőven ellensúlyozza majd a munkaerőpiac javulásával felívelő fogyasztás, és a több mint egy évig tartó zártság utáni optimista hangulat. Összességében Blahó Levente szerint reális az 1984 óta nem látott, 7 százalék körüli idei éves gazdaságnövekedési ütem elérése az Egyesült Államokban.

Az európai indexek növekedése pedig csak a nagymértékű átoltottsággal gyorsulhat fel, ez húzza le a régiós, így a magyar vezető mutatót is. Összességében a feltörekvő piacok erejét a tengerentúli nagy növekedés vette el, ugyanis most a fejlődő piacok nem kínálnak kellően nagy potenciális hozamkülönbséget ahhoz, hogy a befektetők körében érdemi átcsoportosítás induljon az eszközeik irányába. Ennek megváltozása csak az év második felében várható, és előfeltétele a Raiffeisen elemzője szerint, hogy Európa-szerte felgyorsuljon az oltási ütem.

A román, a lengyel és a magyar piacot összevetve a BUX középen helyezkedik el Blahó szerint. A Budapesti Értéktőzsde vezető mutatója január óta 43–45 ezer pont között oldalazik, ezzel messze felülteljesíti a varsói börze indexét, de jóval a román tőzsde teljesítménye alatt van. Bukarestet ugyanis a sorozatos rekorddöntések jellemzik, és ez a felülteljesítés a szakértő szerint tartósan megmaradhat. Idehaza sokkal inkább a varsói hatások érvényesülhetnek, a BUX-ot a rekorddöntések helyett lassú lefelé oldalazás jellemezheti a jövőben, és az európai szintű átoltottság eléréséig nem várható trendforduló a budapesti piacon – vélekedik a Raiffeisen szakértője.

A The Wall Street Journal az elemzésében a bikapiac végét vizionáló szakértőket is idéz. Keith Lerner, a Truist Advisory Services vezető piaci stratégája szerint az S&P 500 mutató már csaknem 90 százalékkal meghaladta tavaly márciusi mélypontját. Az élénkítőcsomagok következtében most az egész gazdaságot a piaci mozgások húzzák, de ebben a felfelé menetben be kell következniük korrekcióknak is. Úgy véli, ennek a jeleit már lehetett látni a Nasdaqon, amikor az elmúlt időkben favoritnak számító technológiai és növekedési papírokat tömörítő mutató enyhén lefelé vette az irányt.