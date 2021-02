Dánia bejelentette a koronavírus-útlevél bevezetését

Dánia február végére tervezi bevezetni a koronavírus-útlevelet, hogy ezzel segítse az üzleti utakat, Svédország pedig negatív teszteredményt ír elő minden beutazónak – adta hírül a Financial Times.

Morten Bodskov, Dánia megbízott pénzügyminisztere szerdán azt nyilatkozta, hogy a koronavírus-útlevél bevezetését a hónap végéig meg fogják valósítani. Ez egy egyszerűsített változat lesz, amely ennyit mutat majd, hogy beoltották-e az illetőt, vagy nem. Egy teljes digitális útlevél kialakításához és bevezetéséhez további 2-3 hónap szükséges.

A kormány azt reméli, hogy az útlevél az első lépés lehet a normalitáshoz való visszatérésben.

A dokumentum lehetővé tenné az üzleti célú utazásokat, valamint a sportesemények, koncertek és egyéb beltéri események újbóli megnyitását egyaránt.

Fontos, hogy újraindítsuk a dán társadalmat, és hogy a vállalatok visszatérhessenek a normál működésükhöz

– mondta Bodskov.

Ezzel párhuzamosan Svédország bejelentette, hogy ezentúl minden beutazó külfölditől 48 óránál nem régebbi negatív teszteredményt fog kérni – jelentette be Stefan Lovren miniszterelnök. A kormány már eddig is számos szigorú intézkedést vezetett be, hogy elkerülje a teljes lezárást.

Svédország a legtöbb országhoz képes jóval később, karácsony előtt javasolta először mindenkinek az arcmaszkok viselését, és a 13 éven felüliek számára az iskolák bezárását, valamint a pozitív teszttel rendelkezők számára az otthon maradást.

Svédországban a Covid-19 miatti halálozási arány járomszorosa Dániáénak, és tízszer magasabb, mint Finnország és Norvégia esetében. Ugyanakkor kedvezőbbek az adatok, mint az Egyesült Királyságban, Spanyolországban vagy Belgiumban.

A svéd katonaság és a rendőrség közösen erősítették meg a határfelügyeletet a svéd-norvég határon.

A dán vállalati szektor örömmel fogadta a koronavírus-útlevél bejelentésének hírét, amelyet egyébként Izland is bevezet majd.

Mads Nipper, az Orsted megújuló energia vállalat vezérigazgatója a Financial Timesnak úgy nyilatkozott

Ha biztosítani tudjuk, hogy a kritikus erőforrások karantén nélkül is eljuthassanak a létfontosságú földrajzi területekre, az egy nagyon pozitív dolog.

Hozzátette, hogy már alig várja, hogy meglátogathassa a cég Dánián kívüli napelemparkjait is, és a szakértők utaztatása is fontos eleme lenne a vállalat tevékenységének.

A dán kormány nem adott részletes tájékoztatást az útlevél működéséről, de annyit közölt, hogy

az üzleti és kulturális szervezetekkel egyeztetve, és az Európai Unió igényeivel összhangban kerül kidolgozásra.

A dokumentum lényege, hogy a beoltott személyek a telefonjuk segítségével tudják igazolni az oltás tényét. További információk pedig a későbbiekben kerülnének hozzáadásra.