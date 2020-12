Dél-Európában egyre rosszabb a helyzet

A novemberi beszerzésimenedzser-indexek szerint Kína vezeti a globális kilábalást, Dél-Európában az ipar is megsínyli a járvány második hullámát, miközben viszonylag jól teljesít Közép-Európában és robog Németországban. Aggodalomra és reménykedésre egyaránt van ok.

Ázsiában javult, a pandémia második hullámával küzdő Európában némileg visszaesett az ipari aktivitás no­vemberben. A tegnap közzétett beszerzésimenedzser-indexekből (BMI) kitűnik, hogy a világgazdaság kilábalásának hajtóereje Kína marad, miközben Európában – ahol a szolgáltatási szektor újabb mélyütést kapott a járványtól – a feldolgozóipar fékezi a negyedik negyedévre várható második idei visszaesést. Az eurózóna azonban ebből a szempontból egyelőre kettészakadt:

a járványt legjobban megsínylő országokban a szolgáltatási BMI-k után az ipari is a stagnálást jelentő 50 pont alá gyengült.

A pandémiát az északi féltekén legjobban viselő Ázsia legnagyobb gazdaságaiban élénkült az ipar, kivéve Indiát, ahol a múlt hónapban ugyan 56,3 pontra esett a BMI az októberi 58,9-ről, ez azonban még mindig robusztus adat. Japán 49 pontos indexe még mindig zsugorodást jelez, de ez a legjobb adatuk tavaly nyár óta. Kína 54,9 pontos BMI-je tízéves csúcs:

egy évtizede nem pörgött fel ilyen tempóban az ipari termelés és a megrendelés, és csaknem kilenc éve a foglalkoztatás.

Kína a világkereskedelem magára találásának nagy haszonélvezője, ahogy az Egyesült Államok is, ahol a BMI 56,7 pontra, hatéves csúcsra ugrott a tegnap megerősített adat szerint. A holland statisztikai hivatal néhány napja közzétett összesítéséből kiderül, hogy a világ összterméke a harmadik negyedév végén 3 százalékkal maradt el a 2019. év végitől, a világkereskedelmi forgalom azonban már csak másfél százalékkal. Ez kedvez az iparnak, nem véletlen, hogy az eurózóna legnagyobb exportőre, egyben Kína legnagyobb partnere, Németország jól teljesít: az ipari BMI-je az európai visszaesés ellenére is erőteljes maradt, bár a novemberi 57,8 pont kicsit alacsonyabb az októberinél. Az euróövezet másik nagy exportőre, Hollandia még fel is pörgött:

az indexe 50,4-ről 54,4 pontra ugrott. A világpiacon szintén nagyon aktív Franciaországra ez már nem igaz, a mutatója a múlt hónapban 50 pont alá bukott, ahogy a spanyol index is.

A pandémia által különösen keményen sújtott országok csoportjában látványosan szenved Görögország, ahol 48,7-ről 42,3-re zuhant a BMI, miközben az olasz index még mindig az élénkülési tartományban maradt, de 53,8-ről 51,5 pontra süllyedt. A francia és a dél-európai indexek rövid távra borúsabb képet mutattak, a vállalkozások egy évre előretekintő várakozásai azonban optimisták. Mindenesetre lassú lehet a kilábalás. Spanyolország esetében idén 11,5 százalékos gazdasági visszaesésre, és jövőre csak 3,2 százalékos növekedésre lehet számítani – írta Steven Trypsteen, az ING elemzője. Ennél szebb is lehet a jövő, ha a koronavírus-vakcinák a vártnál előbb jönnek, és megérkeznek az EU-pénzek – tette hozzá.

Közép-Európa ipara a BMI-k szerint az erős és a gyenge európai országcsoportok közt teljesít: az exportvezérelt Csehország és Magyarország indexe emelkedett no­vemberben. A jobban a belső piacra koncentráló lengyel ipar mutatója alacsonyabb szinten (50,8 ponton), de még a pozitív tartományban stagnált, bár a járvány fennakadásokat okozhatott a beszállítói láncokban.

Az, hogy Közép-Európa ellenőrzése alá vonta a Covid–19-fertőzéseket az elmúlt hetekben, támogatni fogja az ipart a következő hónapokban

– írta Bethany Beckett, a Capital Economics közgazdásza.