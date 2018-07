Donald Trump most az EU-t és Kínát vádolja

Mikroblog-bejegyzésében az elnök leszögezte: „Kína, az Európai Unió és mások manipulálják valutájukat és csökkentik kamatlábaikat, miközben az Egyesült Államokban emelkednek a kamatok, a dollár minden egyes nap erősödik, és csökken versenyképességi előnyünk”.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day – taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. július 20.