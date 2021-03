Drága lett a szlovén munkaerő

Az utóbbi hetekben két nagy külföldi konszern jelentette be, hogy kénytelen bezárni szlovéniai gyárait. A szlovén Karintiában, Slovenj Gradecben (Windischgrätz) az amerikai–ír autóülés-gyártó Adient bocsát el 430 dolgozót, míg a Drávavidék régióban az olasz szemüvegkészítő Safilo szünteti meg a telephelyét, és 560 ember marad munka nélkül.

Szlovéniában két külföldi multi csomagol:

a túl nagy költségekre, a gyengébb piaci keresletre, a globális szinten szükséges racionalizációra hivatkoznak.

Emellett a cégek ottani vezetői az utóbbi években erőteljesen megnövekedett minimálbért – jelenleg 1024 euró – is ludasnak tartják, és szerintük az elkövetkezendő hetekben, hónapokban több ilyen eset várható még szerte az országban.

Irány Szerbia!

Piaci szakértők is úgy vélik, hogy az alacsony hozzáadott értékkel üzemelő, fejlesztés nélküli gyártóiparnak vége lesz Szlovéniában, ugyanis az ilyen vállalatoknál a munkaerő költsége a döntő, ebből a szempontból pedig jóval versenyképesebb államok is vannak a régióban.

A két említett multi például szerbiai kapacitásait erősíti.

Az Adient, amely egyébként a világ 32 országában összesen 77 ezer alkalmazottat foglalkoztat, egyelőre megtartja a kisebbik szlovéniai üzemét Novo Mestóban, mert ugyanabban a városban működik a Renault-gyár, amelynek a gépkocsik belső teréhez készít alkatrészeket, üléshuzatokat. A szlovén karintiai (Koroška) régió üzeméből viszont az év végéig külföldre szállítják a gyártósorokat, valószínűleg mindet Szerbiába, ahol nemrégiben új gyárat építettek. Slovenj Gradecben javarészt üléshuzatokat készítettek, többek között a Daimlernek.

Dominóeffektustól tartanak

A szakszervezetek értetlenül és felháborodva fogadták a bezárásról szóló bejelentést, hiszen úgy tudták, hogy az üzem nem veszteséges, az alkalmazottak jó minőségű munkáját is elismerte a menedzsment.

Most a kormány közbenjárását, segítségét várják, de a multinacionális cég hajthatatlan.

Illetékesei szerint mindent megtettek a gyár megmentése érdekében. A döntésükhöz erőteljesen hozzájárult a járvány okozta globális gazdasági visszaesés, szükség van a költségek racionalizálására.

A bezárás híre szlovén Karintiát aggodalommal tölti el, hiszen a mintegy 70 ezres lélekszámú Koroška régióban több hasonló, az autóiparnak beszállító vállalat üzemel, s az Adient példája ragadós lehet. Mindenesetre a jelenlegi munkahelyvesztés a legnagyobb 2010 után – akkor a német hátterű, szintén autóülés-huzatokat, kiegészítőket gyártó Prevent Global 1260 főt eresztett szélnek.

Járvány és luxusmárka

Ami a Safilo szemüvegtervező, -gyártó és -forgalmazó multit illeti, az olasz cég a Drávavidék statisztikai régióban nem is olyan rég még 1200 embert foglalkoztatott, de most a maradék 560 alkalmazottját is elbocsátja, mert Európa-szerte kénytelen költségeket csökkenteni.

Az amerikai és kínai kapacitással is rendelkező, padovai székhelyű társaság bejelentette: egy franciaországi telephelyét is bezárja, egy olaszországit pedig teljes mértékben át kellett szerveznie. Egyébként a szlovéniai gyár az utóbbi esztendőkben 30 millió euró jövedelmet termelt, nagyjából évi egymilliós haszonnal működött.