Egyre kevésbé aggódunk a munkanélküliség miatt

Tavaly novemberben is magasan állt a magyar munkavállalók saját állásuk iránt érzett bizalma, az pedig fontos fejlemény az egy évvel ezelőtti helyzethez képest, hogy egyre optimistábbak egy új munkahely megtalálásával kapcsolatban – áll a biztosító közleményében.

Több részmutató pedig arról tanúskodik, hogy a munkaerőpicai stabilitás már a csökkenő munkavállalói motivációban is visszaköszön, derül ki a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián legfrissebb közös munkaerőpiaci kutatásából.

A megelőző év hasonló időszakához képest egy ponttal emelkedett a munkavállalói bizalmi index novemberben, így a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe alapján a jelenlegi 69 pontos érték továbbra is egy optimista hozzáállást mutat a munkavállalók körében.

A negyedéves jelentésből megtudhatjuk, hogy a megkérdezettek körében a júniusi és szeptemberi időszakhoz hasonlóan ismét magas, 56 pontot mértek azzal kapcsolatban, hogy a dolgozók mennyire bíznak abban, hogy könnyen találnának maguknak új állást: az előző év azonos időszakában ez az érték 52, 2017-ben pedig 46 pontot vett fel.

Fontos megemlíteni azt a részmutatót is, amely azt vizsgálja, hogy az adott munkavállaló mennyire érzi biztosnak a jelenlegi pozícióját: ez a szám 91 pontot vett fel, ami a megelőző év azonos időszakában mért értékhez hasonlóan változatlan, 2017 novemberéhez képest pedig 3 pontos emelkedést jelent, ugyanakkor a három, illetve négy évvel ezelőtti adatokhoz képest 7, illetve 18 pontos ugrást mutat, vagyis a megkérdezett munkavállalók az elmúlt években jóval nagyobb biztonságban érzik magukat, mint korábban.

A kutatás az emberek jelenlegi munkahelyük megtartása iránt érzett motivációját is vizsgálta, amelyből az derült ki, hogy a válaszadók kevesebb mint fele (47 százalék) lenne csak hajlandó a mostaninál messzebbre, akár fél órával is többet utazni a munkahelyére: ez 11 százalékpontos esést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Továbbá egy év alatt 43 százalékról csaknem felére, 24 százalékra zuhant azoknak az aránya, akik ugyanannyi pénzért akár nehezebb munkát is hajlandók lennének bevállalni, illetve 48 százalékról 32 százalékra esett azon válaszadók köre, akik ugyanannyi pénzért többet is dolgoznának. A meglévő munkahellyel és a pozícióval kapcsolatos elköteleződés mértékének drasztikus csökkenése valószínűleg a már régebb óta tapasztalt biztonságérzet fokozatos erősödésével lehet összefüggésben.

A felmérésünk eredményei alapján úgy látjuk, hogy továbbra is optimistán ítélik meg az egzisztenciális helyzetüket a hazai munkavállalók, amelyet alátámaszt a jelenlegi munkahely stabilitásában való hit, illetve az újbóli elhelyezkedés esélyének pozitív megközelítése

– mondta el Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif biztosító vezérigazgatója. Hozzátette: cégvezetők lassan aggódhatnak is, mivel a munkavállalók körében tapasztalható erőteljes biztonságérzet a csökkenő motivációban is visszatükröződik.

Ennél is árulkodóbb lehet az az adat, amely szerint azoknak a munkavállalók, akik öt évnél rövidebb időre látják biztosnak az állásukat, mindössze 15 százaléka szerint fog a cég megszűnni, ami 18 százalékpontos esést jelent 2019 azonos időszakához képest, illetve 22 százalékról 12 százalékra esett azok köre is, akik szerint a cég beolvad egy másik vállalatba.

Ugyancsak árulkodó adat az is, hogy 29 százalékról 16 százalékra esett azon válaszadók aránya, akik úgy érzékelik, hogy az egész cégben nincs elég megrendelés és elég munka.

Az elemzés szerint 25 százalékról 16 százalékra esett azok aránya, akik szerint a céget át fogják alakítani, vagy meg fogják szüntetni azt a részleget, ahol dolgozik. Emellett 28 százalékról 19 százalékra esett azon interjúalanyok aránya, akik szerint leépítés várható, melynek során őtőle is megválnak.

A biztosító és a Medián közös kutatásának egyik érdekes fejleménye ugyanakkor, hogy az összes válaszadó közel háromnegyede (72 százalék) ugyan minimum öt évre biztosnak látja a pozícióját a jelenlegi munkahelyén, de ez a szám 10 százalékpontos visszaesést mutat egy év alatt. 76 százalék szerint maga a munkahely is öt évnél tovább fenn fog maradni, ám itt ugyancsak 6 pontos mérséklődés tapasztalható az előző év hasonló időszakához képest.

A különböző demográfiai változókat is figyelembe véve továbbra is azt tapasztaljuk, hogy az átlagnál hagyományosan jobban bíznak a munkahelyükben a budapestiek (70 pont), valamint az érettségivel és diplomával rendelkezők (70, illetve 74 pont). További érdemi fejlemény, hogy az előző negyedévhez hasonlóan a férfiak és nők azonos pontszámot értek el a munkavállalói bizalom terén.

A Munkaerőpiaci Stabilitási Index

A BNP Paribas Cardif biztosító a Mediánnal közösen 2014-ben alkotta meg az indexet. Azért hozták létre, hogy mérni lehessen: mennyire stabil a munkaerőpiac a munkavállalók szemszögéből, tehát a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi munkahelyük hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra, milyen lépéseket tennének meg annak érdekében, hogy megtartsák munkahelyüket, ha az veszélybe kerülne, illetve, hogy megérzésük szerint milyen könnyen találnának új munkalehetőséget.

Az index 1 200 fő személyes megkérdezésén alapul. A minta életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentálja a felnőtt magyar népességet.

Először egy alapkutatást végeztek el, melynek keretén belül 13 releváns kérdést tettek fel egy országosan reprezentatív mintának, a következő három dimenzióban:

A munkahely biztonsága

Potenciális erőfeszítések az állásuk megőrzése érdekében

Egy új állás megtalálásának komplexitása

Statisztikai elemzéssel kiválasztották az indexképzéshez leginkább megfelelő 7 kérdést. Az ezen 7 kérdés alapján számított index minél magasabb értéket vesz fel, a munkavállalók:

annál jobban bíznak abban, hogy a munkahelyük hosszútávon megfelelő álláslehetőséget tud nekik biztosítani

annál stabilabbnak érzik saját pozíciójukat a munkahelyükön

annál több mindent tennének meg azért, hogy megtartsák állásukat, ha az esetlegesen veszélybe kerülne

annál könnyebbnek értékelik egy esetleges új munkalehetőség megtalálását

Az előző év azonos időszakában mért adatokkal való összehasonlítás jobban rámutat a trendszerű változásokra, illetve nem vezet félre az esetleges szezonalitás sem.