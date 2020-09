Egyre korábban gondolunk a nyugdíjra

Sikeres félévről számolt be az OTP Nyugdíjpénztár. Az ide év első hat hónapjában 5 600-an csatlakoztak a pénztárhoz, valamint növekedett mind az egyéni, mind a munkáltatói hozzájárulások mértéke az előző év azonos időszakához képest – derül ki a hitelintézet közleményéből.

Az elmúlt időszak eredményeiben a piac legnagyobb szereplőjét olyan innovációk is segítették, mint az elmúlt hónapokban elérhetővé vált online belépési lehetőség.

A koronavírus járvány ellenére is egyre tudatosabban készülnek a magyarok a nyugdíjas évekre

– erre engednek következtetni az OTP Nyugdíjpénztár első féléves eredményei.

A pénztár taglétszáma már 2020 év elején is rekordot ért el, az elmúlt félévben pedig 5606 új belépő csatlakozott, csaknem ugyanannyian, mint tavaly ilyenkor.

A pénztártagok összesen több mint 7,7 milliárd forintnyi egyéni befizetéssel gyarapították nyugdíjcélú megtakarításaikat, ami mintegy 12 százalékos bővülést jelent a 2019-es év első féléves eredményeihez képest.

Azonban nem csupán az egyéni befizetések növekedtek jelentősen az elmúlt félévben: a munkáltatói befizetések évek óta először kezdtek növekedni. Az idei év első hat hónapjában a hazai munkáltatók összesen 2,7 milliárd forinttal támogatták dolgozóik nyugdíjcélú megtakarításait. Ez több mint 10 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakának eredményeihez képest.

Az idei év ismét tartogatott kihívásokat, azonban, ahogy működésünk közel két évtizede során, úgy most is mindent megtettünk azért, hogy alkalmazkodjunk a helyzethez: fejlesztettünk és modernizáltunk. Elérhetővé tettük az online belépést, ezzel is közelebb hozva az öngondoskodást a mindennapok rutinjához