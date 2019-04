Egyre modernebbek a magyar városok

Jó ütemben haladnak a Modern városok program keretében megvalósuló fejlesztések, eddig a keretösszeg mintegy harmadát hívták le a megyei jogú városok – mondta a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton Sopronban, a megújuló Csik Ferenc Uszoda alapkőletételén, az ideiglenesen kialakított légtartásos strandmedence átadásán.

Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy közel 260 projekt indult el az országban, amelyek összértéke 3800 milliárd forint. A keretösszegből eddig mintegy 1400 milliárd forintot használtak fel a megyei jogú városok. A fejlesztések háromnegyede hazai költségvetési forrás.

Emlékeztetett, hogy a program keretében országszerte autópályák, kórházak, kulturális intézmények, ipari parkok és turisztikai beruházások készülnek.

A „vidék legnagyobb fejlesztési programját” 2015. március 25-én hirdette meg Orbán Viktor miniszterelnök Sopronban.

A Sopront érintő fejlesztések összege meghaladja a hatvanmilliárd forintot, amelynek mintegy felét hívta már le az önkormányzat. Az uszodafejlesztésen túl egyebek mellett ipari parkot létesítenek, megújultnak a belváros utcái és komplex turisztikai fejlesztést hajtanak végre a Fertő tó hazai partján – mondta. Fodor Tamás polgármester elmondta, hogy a légtartásos standmedence kialakítására azért volt szükség, hogy a fedett uszoda fejlesztése alatt is biztosított legyen az úszás és egyéb vízi sportok lehetősége. Kiemelte, hogy

a fejlesztés keretében a régi strandmedencét kiemelték, helyére egy 25 méter széles és hosszú, tíz sávos, két méter mély nagymedencét és egy 12 méter széles, 25 méter hosszú tanmedencét építettek.

Az úszókat egy 540 négyzetméter alapterületű konténeröltöző szolgálja ki. Ez a beruházás mintegy 650 millió forintba került.

Az új Csik Ferenc Uszoda elkészülte után szabadtéri élményfürdőként fognak funkcionálni a most lefedett medencék. Hozzátette, hogy az uszodafejlesztési program „páratlan lehetőséget biztosít” a vízi sportok űzéséhez, amellyel a magyar családok gyermekei is hasznosan tudják eltölteni szabadidejüket. Ugyanakkor a Sopronba érkező turistáknak is kikapcsolódási lehetőséget biztosít.