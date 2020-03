Emelhetnek az azonosítás eddigi limitjén

A jegybank azt javasolja, hogy 15 ezer forint legyen a PIN-kód megadása nélkül is lehetséges bankkártyás vásárlás felső határa.

A Világgazdaságnak nyilatkozó banki szakértők szerint a kereskedelmi bankok – a korábbiakhoz hasonlóan – ismét alkalmazkodnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legújabb, ismét közlemény formájában megjelentetett kötelezéséhez, és a veszélyhelyzet idejére záros határidőn belül ötezer forintról 15 ezer forintra emelik a bankkártyás fizetéseknél azt az értékhatárt, amelytől az ügyfélnek a bankkártyás fizetéskor meg kell adnia a PIN-kódját a kereskedelmi egységekben lévő kártyaterminálokon. A lépéssel csökkenhet a fizikai érintkezések száma, így annak az esélye is, hogy az ügyfél a terminál gombjain vírusokat hagyjon, vagy ilyen módon megfertőződjön.

Az MNB becslése szerint az intézkedéssel a kártyás vásárlások csaknem 90 százaléka (mintegy 670 millió) lenne bevonható abba körbe, ahol a tranzakció a POS-terminál fogyasztó általi érintése nélkül történhet. A módosítás gyors megvalósítása érdekében az MNB kormányzati szabályozási módosítást is kezdeményez, a bankokat és a kártyatársaságokat pedig felszólítja az új értékhatárok mielőbbi alkalmazására.

Fontos tudni, hogy az Európai Unió pénzforgalmi szabályait biztonsági szempontból szigorító, az erős ügyfél-hitelesítés szabályait újradefiniáló PSD II. szabályozás értelmében az ügyfelek minden ötödik vagy összességében a 150 eurót meghaladó, kis összegű érintéses vásárlása után a banki rendszereknek elő kell írniuk PIN-kódos azonosítást a soron következő – akár néhány száz forintos – vásárlásnál. Ez a magyar gyakorlatban általában 45 ezer forintos értéknél következik be. Arról nincs információnk, hogy a forint romlása miatt a pénzintézetek feljebb vitték-e az értékhatárt. Ezt a biztonsági szabályt a mostani helyzetben is be kell tartani.

Az EU-ban egyébként 50 euró az átlagos limit nélkül használható szint,

amelyet rendszerint az általános kosárértékhez igazítanak. Lengyelországban a napokban hoztak a magyarországihoz hasonló okokból limitemelést: ott 100 zlotyig, átszámítva 7700 forintig nem kell a PIN-azonosítás. Az MNB által javasolt, 15 ezer forintos limit mintegy a kétszerese a tavalyi negyedik negyedévi átlagos kártyás fizetési összegnek, amely 7684 forint volt.

A teljes cikk a Világgazdaság hétfői számában olvasható