Erősödik a Brüsszelre nehezedő nyomás

Az új észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény megszületése után Donald Trump Kínát „szedheti ráncba”, de elemzők szerint ebbe már beletörhet a bicskája.

A piacokon hamar elmúlt az amerikai–kanadai megállapodás okozta eufória, az ázsiai tőzsdék veszteséggel zártak kedden, az MSCI World Equity indexe 0,3 százalékkal csökkent. Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) felváltó háromoldalú szerződés elsősorban a kanadai tejpiac megnyitásában és az autóiparban hoz jelentős változásokat.

Az utóbbi területen 62,5-ről 75 százalékra emelte a részes államokban előállítandó alkatrészek arányát, és megszabta, hogy a járművek 40-45 százalékát legalább 16 dolláros órabérrel dolgozó munkásoknak kell összeszerelniük.

Az amerikai kormányzat azt reméli, hogy a megállapodás nyomán visszatér az Egyesült Államokba az autóalkatrész-termelő ágazatban „elveszített” 250 ezer állás jelentős része – mondta a Bloomberg tévének Wilbur Ross kereskedelmi miniszter. Az autógyártók azonban nem számítanak ilyen drámai javulásra.

Az ágazatban augusztusi adatok szerint 950 ezer amerikai dolgozik, a három ország együtt a világ autógyártásának 18 százalékát adta, amivel a harmadik helyen áll Kína és Európa mögött.

A detroiti hármak közül a General Motors és a Ford is üdvözölte a megállapodást, elemzők azonban figyelmeztetnek, hogy a változás a költségek emelkedésével jár majd, ami végső soron az eladások csökkenéséhez és a termelés visszafogásához, a profit elapadásához vezet.

Mexikó viszont ennek éppen az ellenkezőjére számít. Az országban jelen lévő európai és ázsiai gyártók kénytelenek lesznek növelni a befektetéseiket, hogy eleget tegyenek a származáshelyi követeléseknek, ami 10 százalékos növekedést eredményezhet, és mintegy 80 ezer új munkahelyet teremthet a következő három évben az alkatrészgyártásban – mondta a Reutersnek Oscar Albin, az ágazatot képviselő INA elnöke.

Nem csoda, hogy a megállapodás hírére mexikói alkatrészgyártók közül a Nemak részvényárfolyama több mint 8,5 százalékkal, a Rassinié 4,5 százalékot meghaladóan erősödött.

A NAFTA-t felváltó új egyezmény viszont jogos aggodalommal töltheti el az Európai Uniót és Kínát. Brüsszel attól tart, hogy a megállapodás megágyazott a külföldi autókra kivetendő vámoknak – különben mi értelme lett volna annak, hogy Kanada és Mexikó is importkvótákat vállalt a szerződés aláírása érdekében. Ráadásul ezzel a nyomás is fokozódik Brüsszelre, hogy engedjen Washington követeléseinek. „Már az amerikai–mexikói megállapodás is rontotta a tárgyalási pozíciónkat, és Kanada csatlakozásával csak nőtt a veszély” – ismerte el a Politicónak Marta Nováková cseh kereskedelmi miniszter.

