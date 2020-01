Esküvőszervezés, a szakma, amit még meg kell szelídíteni

Hamarosan megkezdődik az esküvői szezon. Pontosabban az előkészületeké, hiszen a főszezon a nyár és új tendenciaként a kora őszi időszak. Ennek oka részben a hőség okozta kellemetlenségek és az év azon szakában megszokott tumultus elkerülése.

A téli hónapokban is előfordulnak esküvők, bár ezek száma érzékelhetően kisebb. Az év ezen szakában inkább az eljegyzések jellemzők.

A rendezvényszervezés Magyarországon nem új fogalom, az esküvőszervezés ellenben viszonylag új jelenség nálunk.

Az Egyesült Államokban ma már megszokott dolog esküvőszervezőt fogadni. Az igazán nagy neveket, mint amilyen Preston Bailey is, persze csak kövér bankszámlával érdemes felkeresni.

A panamai származású, New York-i rendezvényszervezőnek olyan illusztris ügyfelei voltak, mint az amerikai elnök, Donald Trump, Oprah, Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas vagy Jennifer Hudson.

Fő profilja a ceremóniák helyszíneinek látványos virágdekorációja.

Itthon érthetően szerényebb az iparág felhozatala. És mivel viszonylag új ágazatról van szó, a terület ingoványos. Nincs megszilárdult kultúrája, a szabályozás pedig hagy némi kívánnivalót.

Ezen próbál változtatni Hajnik Ágota, a Menyegzőre Fel tulajdonosa és az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseletének (ESZSZÉ) alelnöke is, aki a VG.hu megkeresésére elmondta:

Az egyesületet azért hoztuk létre, hogy az esküvői szakma színvonalát fejleszteni tudjuk, és együtt egy jobb hellyé tegyük a saját iparágunkat. Emellett pedig szeretnénk hasznos információkkal szolgálni a jegyespároknak, segíteni őket a szolgáltatók kiválasztásában, az esküvőjük szervezésében.

Azt is hozzátette, hogy az ESZSZÉ olyan független szervezet kíván lenni, amelyhez bármikor bizalommal fordulhatnak a jegyespárok, ha problémába ütköznek. Igyekeznek mindenfajta bizonytalanságot megszüntetni a szervezet saját hitelminősítési rendszerével.

Akinek a weboldalán ott az egyesület minősített plecsnije, az garantáltan megbízható, korrekt szolgáltató.

A szakma két főbb iskoláját tartjuk ma számon, az egyik az előre, szerződés szerint meghatározott, megbízásos szervezés, amelynek fix díjszabása van, a másik a jutalékos rendszerű.

Bármelyiket választják is a jegyespárok, az első dolog, amit a szervezővel való konzultáció során tapasztalnak, hogy a szervező igyekszik felmérni az igényeket és összevetni a célra szánt büdzsével.

Kevesen hiszik el, de egy ilyen eseményre felkészülni nem elég két hónap. Két, minimum napi nyolc órában dolgozó ember életébe nem fér bele egy ilyen feszes menetrendű és nem várt buktatókkal teli elfoglaltság.

„Minél korábban tudjuk kezdeni a szervezést, annál jobb. A jegyespároknak is sokkal kényelmesebb, ha bőven jut idejük a munka és egyéb teendők mellett a szervezéssel foglalkozni, döntéseket hozni. Általában hat-nyolc hónappal a kitűzött dátum előtt szoktak engem felkeresni a párok, de nem ritka most már a másfél vagy két évvel korábbi megkeresések sem. Esküvőszervezőként én nem ismerek lehetetlent, most hétvégén például egy olyan esküvő lesz, amelyet három szűk hónap alatt szerveztem meg” – mondta el Hajnik.

A szolgáltatók labirintusában

Kiterjedt kapcsolati rendszerük miatt a szervezők tematikájuknak megfelelően szoros kapcsolatban állnak a különböző helyszínekkel, cateringvállalatokkal és előadókkal.

A helyszín a legelső, amit le kell foglalni. A legtöbb vendéglátóegység, ceremónia- és bálterem esetében több hónapos, nemritkán éves várólistára kell számítani. Egy lemondás miatt felszabadult időpontért is éles verseny folyik. A második a vendégek számának meghatározása és lehetőleg egy lépésben a megfelelő cateringszolgáltató kiválasztása. A harmadik a szórakoztatóipari szolgáltatók, zenészek, DJ-k szerződtetése.

Ez a sorrendiség egyben biztosítja azt is, hogy nem várt probléma esetén – például egy zenész lemondja az esküvőt – a szervező minimális idő alatt reagáljon, és idejében megoldást találjon.

Ezt követően már előzetes rálátása van a párnak és a szervezőnek is arra, hogy az elképzelések mennyire valósulhatnak meg a megszabott költségvetésből.

A folyamatban olyan más szolgáltatókkal kell napi kapcsolatot tartani, mint az esküvői ruhák készítői, a sminkes, a szertartásvezető, a dekoratőr, szükség esetén a gyereksarok-felelős, a tortakészítő, a cukrász és a virágkötők.

További megkerülhetetlen elemek, amelyek meghatározzák nemcsak a hivatásszerű, de az önálló esküvőszervezés folyamatait is:

ilyen többek közt a szigetszentmiklósi vagy a budaörsi virágpiac is, amelyek lényegében úgy működnek, mint a tőzsde. A virágok szezonálisak, némelyikük pedig csak importáruként érhető el. Ennek megfelelően árfolyamukhoz kénytelen igazodni minden szervező.

A legtöbb esküvőszervező a szervezésen kívül legalább egy másik érintőleges szakmában is jártas.

A nagyobb hazai esküvőszervezők gondosan ügyelnek arra, hogy semmiképp ne derüljön ki a díjszabásuk. Titoktartási szerződést is kérhetnek egy-egy megbízás előtt.

Ennek egyebek közt az az oka, hogy a szervezők tartanak attól, hogy az általuk kért ár elriaszthatja az ügyfeleket. A másik, a korában említett két iskola ellentétes módszertanából fakadó feszültség.

A legmagasabb kategóriájú szolgáltatást többnyire olyan párok kérik, akik egyike külföldi, vagy mindketten azok. A külföldiek itteni esküvői is hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország kedvelt turisztikai célpont lehet.