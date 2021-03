Európa élvonalában a Szerencsejáték Zrt.

Közép- és hosszútávon régiós szereplőként látom magam előtt a Szerencsejáték Zrt.-t, amely a hazai stabilitásra alapozva a külpiacokon is versenyképes lehet – mondta a Figyelőnek Czepek Gábor, a nemzeti lottótársaság vezérigazgatója. A terjeszkedés mellett beszélt az újragondolt stratégiai célokról, a Covid-válságra adott gyors válaszlépésekről, és a 30 éves vállalat idei üzleti tervének sarokköveiről is.

Az idén 30 éves Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója, Czepek Gábor felidézte: azzal a feladattal érkezett 2018 végén, hogy segítse a modern nemzeti vállalattá válás folyamatát. Ennek szellemében látott munkához 2019 elején, amikor 2030-as kitekintéssel felülvizsgálták a vállalat stratégiáját. A változások lényegében a társaság valamennyi szegmensét érintették, de közben nem hanyagolhatták el a gazdasági eredményesség szempontjait sem, azaz „úgy cseréltek kereket, hogy közben a gázt is nyomták” – nyilatkozta a Figyelőnek Czepek Gábor.

Ez minden korábbinál magasabb, 542 milliárd forintos árbevételt hozott 2019-ben, a közösségi hozzájárulásaik pedig megközelítették a 114 milliárd forintot, ami ugyancsak rekordérték volt.

De jött 2020, márciusban pedig egyik napról a másikra változtatott meg mindent a vírus hazai berobbanása.

„A játékosaink és a munkatársaink egészségének védelme mellett a gazdasági teljesítményünk fenntartása is kiemelt érdek volt. A költségek racionalizálása helyett azonban arra helyeztük a hangsúlyt, hogy olyan beruházásokat, fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek a pandémia utáni időkben is magasabb szinten tartják majd a Szerencsejáték Zrt.-t. Emellett kulcsfontosságú volt a munkahelyek védelme, és az, hogy a beszállítói szektorunk épségét is meg tudjuk őrizni”

– összegzett Czepek Gábor.

Forgalmi szempontból három szakaszra osztotta az elmúlt évet a vezérigazgató.

„Az első két és fél hónap az üzleti várakozásoknak megfelelően alakult, majd a második etap a járvány márciusi kitörésétől május végéig tartott. Ekkor súlyos problémákkal szembesültünk, kezdve azzal, hogy az árbevétel 48 százalékát adó sportfogadási üzletágunk lényegében a földbe állt. Egyik pillanatról a másikra tűntek el a fogadási kínálatot jelentő sportesemények, miután felfüggesztették a különböző bajnokságokat.

Az árbevétel 30, illetve 22 százalékáért felelő lottótípusú játékok, valamint sorsjegyek üzletágánál pedig azt tapasztaltuk, hogy a kijárási korlátozások miatt nehezebbé vált a játékosok elérése”

– vont mérleget a társaság első embere.

A kihívások azonosítása és a válaszok megtalálása után életbe léptek a negatív gazdasági hatásokat kompenzáló intézkedések, amelyek júniustól kezdtek eredményt hozni, s közben a járványügyi szabályok is enyhültek. Szeptemberig utolérték az üzleti tervben rögzített szintet, onnantól kezdve az év végéig pedig időarányosan 20-30 százalékos forgalmi és eredménytöbbletet értek el.

Végül nemcsak a 2019-es rekordévet, hanem a Covid-válság előtt kitűzött 2020-as tervet is túlszárnyaltuk az 574 milliárd forintos szerencsejáték-árbevétellel, amely éves alapon 6 százalékos növekedés. A tiszta játékbevétel is rekordközeli 190 milliárd forint lett, 2 százalékkal a bázisidőszak felett alakult

– jelentette ki a vezérigazgató.

Czepek Gábor kiemelte, hogy a szektor mintegy 10 ezer embert foglalkoztat, 30-40 ezer fő megélhetését biztosítja, ebből adódóan kiemelt gazdasági jelentőséggel bír.

Több mint 7600 értékesítési ponttal rendelkezünk, három szegmensbe tagozódva: a nagykereskedelmi hálózatokkal való együttműködés mellett vannak saját lottózóink, miközben a kis- és középvállalati partnerek száma a 2400-at is meghaladja.

Az utóbbiak zömében mikrovállalkozások, ehhez a körhöz köthető a földi hálózat teljes árbevételének a 65 százaléka. A kieső bevételek azonban sokukat egyik napról a másikra hozta rendkívül nehéz helyzetbe, ezért indították el a hálózatvédelmi akciótervet. Csaknem 5 milliárd forint pluszjutalékot irányítottak a rendszerbe, amiért három dolgot vártak cserébe.

A szolgáltatási színvonalat emelő fejlesztéseket, az alkalmazotti létszám megtartását, illetve azt, hogy támogató-ösztönzőrendszerrel közvetlenül elérhessük az értékesítési munkatársakat.

A program népszerűségét és létjogosultságát bizonyítja, hogy a 2400 kkv-partner közül több mint 2100-an csatlakoztak, a második félévben pedig jelentős többletet generált a szektor.

A Szerencsejáték Zrt. 30. születésnapja miatt is ambiciózusak az idei tervek, 15 százalékot is meghaladó forgalombővülést vár a vezérigazgató, ami azt feltételezi, hogy a múlt évi 574 milliárd forint után a 650 milliárd feletti sávba ugorhat az árbevétel, s vele együtt a tiszta játékbevétel is korábban nem látott szintre emelkedjen, mint ahogy az EBITDA, azaz a kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény, illetve az adózott eredmény is.

De Czepek Gábor a hazai eredményeket nemzetközi összevetésben értékelve arról is beszélt a Figyelőnek, hogy megvan a kellő tapasztalat és tőkeerő ahhoz, hogy kipróbálhassák magukat külföldön. „Először érdemes talán a kevesebb kockázatot rejtő online sportfogadás terén szerepet vállalni a külpiacokon, egy olyan kultúrkörben, amely hasonló a hazai viszonyokhoz. Ez a rövidtávú cél, ha pedig sikerrel vesszük az akadályt, lehet szó akár zöldmezős piacra lépés vagy felvásárlás útján kereskedelmi hálózat működtetéséről is külföldön, ami már egy összetettebb feladat.”

A Figyelő kérdésére, miszerint jó nyomon járunk-e szlovákiai vagy romániai nyitást valószínűsítve, a lottótársaság vezetője azt válaszolta: elemzéseik azt mutatják, hogy első körben a régiós országokra érdemes koncentrálni, de még vizsgálják a potenciális célpiacok üzleti környezetét és szerencsejátékiparát.

Reményeim szerint néhány hónapon belül már további fejleményekkel, érdemi bejelentéssel is szolgálhatok

– bocsátotta előre.

A teljes interjú a Figyelő március 4-től kapható számában olvasható!