Ezrek fertőződnek meg naponta Ukrajnában

Csak COVID-biztosítással rendelkező külföldieket engedi be az országba Kijev.

Ukrajnában újabb rekordok dőltek meg a héten a koronavírussal fertőződtek számában a járvány kitörése óta most először fordult elő, hogy egyetlen nap leforgása alatt négyezernél is több új beteget diagnosztizáltak. Összesen eddig 210 ezernél is többen betegedtek meg, a halottak száma pedig szintén ezen a héten lépte túl a négyezret. Az aktív fertőzöttek száma 112 ezer felett jár.

Ukrajnában még korábban meghosszabbították november elsejéig az adaptív karantént, de borítékolható, hogy meghosszabbítják a korlátozásokat. Régiónként eltérő a besorolás, sokáig a fővárosban, Kijevben volt a legsúlyosabb a járványhelyzet, de a napokban vörösről narancssárgára mérsékelték a veszélyszintet, s egyetlen régióként a nyugat-ukrajnai Ternopil megye maradt a vörös zónában.

Ukrajnába a külföldi állampolgárok csak úgy léphetnek be, ha rendelkeznek Covid-biztosítással, ami egy esetleges megbetegedés egészségügyi kiadásait fedezi, emellett 14 napig karanténba kell vonulniuk, amit kiválthatnak egy negatív PCR-teszttel.

A kormány kidolgozta a 2021-es állami költségvetési tervet, ami már a parlament előtt van. A dokumentumot a kabinet elküldte véleményezésre a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) is. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szerint a valutaalap pozitív visszajelzésére azért van szükség, hogy növeljék a külföldi hitelezők bizalmát. Arra a kérdésre, hogy Kijev meddig akar még az IMF hiteleiből tengődni, a szaktárca vezetője azt felelte, hogy

legjobb esetben 2023-ban mondhatnak nemet a további hitelezésre.

Az IMF legutóbb idén júniusban utalt Kijevnek 2,1 milliárd dollárt az 5 milliárdos hitelkeretről szóló legújabb, készenléti hitelkeret terhére.

Elégedetten nyilatkozott az ukrajnai bankrendszerről a jegybank elnökhelyettese. Katerina Rozskova szerint a világméretű Covid-járvány sem ingatta meg a pénzügyi rendszer stabilitását, amit a nemzeti bank megfelelő monetáris politikájával magyarázott. Azt pedig a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenésével indokolt, hogy az elmúlt hónapokban az ingatlan célú hitelezés meghaladta a fogyasztói kölcsönök arányát.

Közben a vártnál lassabb a pénzromlás üteme a szomszédos országban, az év első nyolc hónapjában 2,5 százalékos volt az infláció mértéke, amit az év végére 5,9 százalékos szintre várnak. Jövőre 7,3 százalékos inflációt és 4,6 százalékos gazdasági növekedést prognosztizál a pénzügyminisztérium.