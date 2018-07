Fejlesztésből fejlesztésbe ugrik a Bridgestone

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. tavaly ősszel adta át a gyár új részlegét, a gyártóterület 85 milliárd forintos beruházással 47 ezer négyzetméterről 144 ezerre bővült. A gyártókapacitás évi 1,8 millióról 3,6 millió abroncsra nőtt, és 2020-ig újabb duplázást szeretnének: évi 7,2 millió abroncs gyártása a terv. Az új gyáregységben mesterséges intelligencián alapuló digitális technológiával készülnek az abroncsok, minőségüket 480 ponton méri és elemzi a rendszer. A vulkanizálásra váró abroncsokat is teljesen automatizált raktárban mozgatják és tárolják.

Áprilisban egy újabb beruházásba fogott a vállalat, a több mint 3 milliárdos beruházás során egy új raktár épül. A 10 ezer négyzetméteres alapterületű létesítményben 180 ezer abroncsot lehet majd tárolni, ezzel 600 ezerre nő a teljes raktárkapacitás.

„A tatabányai üzemünkben prémiumkategóriás abroncsokat gyártunk, 99,6 százalékukat exportáljuk a világ minden tájára, de javarészt a nyugat-európai piacokra. Ezen az arányon szeretnénk változtatni,

célunk, hogy a Magyarországon működő autógyártók közvetlen beszállítói legyünk. Bár európai stratégiánk, hogy ott adjuk el a termékünket, ahol gyártjuk, várhatóan mindig megmarad majd a nagy volumenű export” – mondta a Világgazdaságnak Topolcsik Melinda, a gyár ügyvezető igazgatója.

A világ legnagyobb gumiabroncs- és gumitermékgyártó vállalata 1100 embert foglalkoztat tatabányai gyárában, csak tavaly 400 új munkavállalót vettek fel. Jelenleg 30-40 nyitott pozíciójuk van. A céget csak kissé érinti a munkaerőhiány, az ügyvezető igazgató szerint sokat is tettek érte. A tavaly felvett új kollégák 70 százaléka ajánláson keresztül jelentkezett hozzájuk, de a duális képzés kialakításán is dolgoznak. „Több munkaerő-megtartó programot is kidolgoztunk, ami azért is fontos, mert annyira komplex a technológiánk, hogy legalább három-hat hónapra van szükség a teljes betanításához, ahhoz pedig, hogy valaki tényleg átlássa a technológiát és a gyártás teljes folyamatát, évek kellenek” – hangsúlyozta Topolcsik Melinda.

