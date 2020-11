Felértékelték a blue chipeket az elemzők

Gyorsan reagáltak a vezető magyar tőzsdecégek múlt pénteki jelentéseire az elemzők. Javultak az OTP és a Richter kilátásai, a Gold­­man Sachs viszont a Mol régiós versenytársaiban lát nagyobb fantáziát.

Több nagy elemzőház is kedvezőbben látja a magyar blue chipek kilátásait a múlt héten közzétett, a várakozásokat felülmúló gyorsjelentések fényében.

A Société Générale tegnap ötszáz forinttal, 11 500 forintra emelte az OTP célárát, ezzel az aktuális árfolyamhoz közelítő várakozást fogalmazott meg, továbbra is tartásra javasolva a részvényeket. A francia bankcsoportnál is optimistábban látja a magyar nagybank lehetőségeit az orosz szektortárs VTB, amely

az eddigi 12 000 forint helyett már 13 200 forintra várja az OTP árfolyamát, megerősített vételi ajánlás mellett.

A Reuters konszenzusa szerint 12 107 forintot érhet a bankpapír, amelyet a 15 elemző közül kilenc szerint venni, hat szerint pedig tartani kell.

Javult a Richter renoméja is a szakértők szemében:

az HSBC hétfőn emelte 7500-ról 8200 forintra a célárat, amihez tartás helyett immár vételi ajánlás párosul.

Még pénteken lépett a Bank of America Merrill Lynch (BofA) is, és 8290 forintról 8550 forintra srófolta fel a gyógyszerpapír célárát, a vételi javaslat megerősítése mellett. A BofA egyre optimistább a Richterrel kapcsolatban, az idei évet 5160 forintos árfolyam-várakozással indította, amit augusztus elején, a féléves eredmény ismeretében 8290 forintra emelt, és most ismét javított a prognózisán.

A Magyar Telekom célárfolyamán nem faragtak a múlt szerdai gyorsjelentés óta a szakértők, a Mol erős negyedéves eredményét ugyanakkor még legszigorúbb kritikusa, a Goldman Sachs (GS) is értékelte, és 50 forinttal, 1550 forintra emelt az alig egy héttel korábbi célárvágás után. A vállalatot követő 14 elemző átlagosan 2184 forintra várja a Mol árfolyamát, ami a hétfői záróárhoz képest 27 százalékos rali lenne.

A GS továbbra is a legpesszimistább a magyar olajtársaság kilátásait illetően, egyedüliként továbbra is eladásra javasolja az olajpapírt.

A GS régiós szektorelemzésében egyébként is mostoha képet fest az olajipari kilátásokról. A finomítói árrések a korábbi előrejelzéshez képest csak lassabban, 2022–2023-ra érhetik el újra a tavalyi szintet a térségben.

Az európai olajtermékek iránti kereslet idén 15 százalékkal maradhat el az előző évitől, és jövőre is csak 8 százalékos bővülés várható.

A visszaeső igények és más térségek újabb, komplexebb finomítói további nyomást helyezhetnek a kevésbé versenyképes európai egységekre. Ebben a helyzetben legalább 1,5 millió hordóval kellene csökkenteni a kontinens finomítói kapacitásait ahhoz, hogy a többi egység kihasználtsága a tavalyi szintre emelkedjen, a finomítók bezárása ugyanakkor várhatóan elhúzódó folyamat lesz.

Ilyen körülmények között a Mol helyzete sem túl rózsás, az alacsony olajár és a magas beruházási kiadások miatt

a szabad készpénzállománya idén 15, jövőre pedig 35 százalékkal maradhat el a tavalyitól.

Emiatt szerényebb osztalékra, jövőre 60, 2022-ben pedig 80 forintra számíthatnak a befektetők, ami rendre 4, illetve 5 százalékos előretekintő osztalékhozamnak felel meg, és a régiós versenytársak között is az egyik legalacsonyabb. Csak a PKN Orlen kínál ennél szerényebb osztalékhozamot, a lengyel társaságnak az intenzív beruházások és felvásárlások mellett nem sok pénzügyi lehetősége van osztalékot emelni, a gyenge makrokilátásokkal együtt ez is az eladás mellett szóló érv a GS szerint.

Jó befektetésnek tűnik ezzel szemben az egyaránt vételre ajánlott Tüpras és az OMV Petrom.

A török olajtársaság azon kevés szereplő egyike lehet az iparágban, amely 60 százalékos EBITDA-növekedést érhet el idén, és

a térségben is kiemelkedő, 15 százalékos osztalékhozamot kínálhat a részvényeseinek.

Az OMV román leánya mellett a 8 százalékos osztalékhozam szól, de az elhalasztott fekete-tengeri Neptun-projekt elindítása is további árfolyam-katalizátor lehet a közeljövőben.

A bankház értékelésével kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az még a Pfizer koronavírus-vakcinájának hatékonyságáról szóló hét eleji hírek előtt született, márpedig az oltóanyag felfedezésével új időszámítás kezdődhet a válságtól leginkább sújtott energiaszektorban is.