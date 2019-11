Fenntartható logisztikai platform alakult Magyarországon

A fenntartható fejlődésért egy új együttműködési platformot indítunk Magyarországon Lean and Green néven – jelentette be René van Hell, Hollandia budapesti nagykövete a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) éves kongresszusán. Hollandia gazdasága erősen épít a logisztikára, a munkahelyek 5 százalékát, a hozzáadott érték 10 százalékát adja a szektor, és ezt most fenntarthatóvá kell tenni. Az országon keresztül folyó áru mennyisége meghaladta az 1,7 milliárd tonnát tavaly.

A logisztikát elsősorban a globalizáció és az urbanizáció határozza meg

– szögezte le a nagykövet. Amszterdamban már robot-hajókkal szállítják az árúkat, az embereket, ez annak köszönhető, hogy Hollandiában 11 logisztikával foglalkozó egyetem van, ezek egyik fő célja hatékonyabbá tenni a szállítmányozást. A Lean and Green egy Európa-szerte létező kezdeményezés, ami több mint 500 céget tömörít magába, mostantól 17 magyar cég is része ennek – hangsúlyozta ki René van Hell. Magyarország fontos logisztikai központ, ehhez szeretnénk mi is hozzátenni, és támogatni a fenntartható logisztika fejlődését – zárta szavait a nagykövet.

A Lean and Green célja nem a profitszerzés, hanem a fenntarthatóság elérése

– mondta Wojciech Rydlichowski, a Chep Europe senior menedzsere. A kezdeményezéshez bármilyen cég csatlakozhat, nincs mérethez kötve, a lénye, hogy az alap koncepcióhoz hű maradjon, vagyis a fenntartható fejlődést kiemelten fontosnak tartsa. A platformban részt vevő vállalatok jelentős része már most is csökkentette a karbon-kibocsátását. A legtöbb cég már 20 százalékkal mérsékelte a kibocsátását, és a 2015-ben aláírt, párizsi klímaegyezmény óta eltelt öt év alatt a Lean and Greenhez tartozó cégek átlagosan 35 százalékkal vághatják vissza a CO2 szennyezésüket.

A vállalatok a folyamataik hatékonyságának fejlesztésével, csaomagolóanyagok mennyiségének csökkentésével csökkentjük a karbon-lábnyomukat – húzta alá Wojciech Rydlichowski. A műanyag palackok 20 százalékát hasznosítják újra, a cégek 79 százalékának jelentős tere lenne arra, hogy csökkentsék a kibocsátásukat. Emellett faültetési programmal ellensúlyozzák a CO2 kibocsátásukat. A Chep 2019 márciusában érte el a Lean and Green kétcsillagos minősítését. Az eredményekből a partnerek is részesültek, a hatékonyság javításának köszönhetően 8,7 millió eurót takarított meg a cég, 6,6 millió kilométerrel kevesebbet tettek meg a kamionok, így 5200 tonnával mérséklődött a kibocsátás.