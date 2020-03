Foggal-körömmel védené a vállalatait a német kormány

A német szövetségi kormány nem engedi, hogy külföldi fedezeti alapok (hedge fund) a koronavírus-járvány miatti nehézségeket kihasználva megkaparintsanak hazai vállalatokat – jelentette ki hétfőn Berlinben Peter Altmaier gazdasági miniszter.

A politikus a 2020-as pótköltségvetésről és a kormány stabilizációs intézkedéseiről Olaf Scholz pénzügyminiszterrel közösen tartott tájékoztatóján németről angolra váltva hangsúlyozta: mindazoknak, akik hedge fundoknál és egyéb intézményeknél már előre örülnek a járvány révén kínálkozó lehetőségeknek, azt üzeni, hogy „félreértés ne essék”, a német kormány elkötelezetten kiáll a hazai vállalkozások mellett.

Kérdésre válaszolva hozzátette:

nem árulják el előre, hogy milyen módszerekkel veszik elejét a nemkívánatos tulajdonszerzési kísérleteknek.

Peter Altmaier arról is szólt, hogy az idén csökken a hazai össztermék (GDP) Németországban. Ennek várható mértékét később lehet pontosabban megjósolni, de már most is látszik, hogy legalább akkora lesz a visszaesés, mint 2009-ben, amikor 5,7 százalékkal csökkent az Európai Unió legnagyobb gazdaságának teljesítménye.