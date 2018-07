Folytatódnak a tengerentúli kamatemelések

A kereskedelmi háború alakulásától függetlenül folytatják az amerikai kamatemelési periódust

– derült ki a Fed legutóbbi üléséről szóló, pénteken közzétett jegyzőkönyvből. Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet döntéshozói azonban aggódnak: a lefelé mutató kockázatok nőnek a vámtarifák körüli adok-kapok miatt, amely a cégek beruházási aktivitáson keresztül lassíthatja a gazdasági növekedést. A nyílt piaci bizottság szerint a célon túlpörgő infláció is növeli a nemzetgazdaságon belüli egyenlőtlenségeket, és felhívták a figyelmet, hogy a Fed lépései hűtik ugyan a gazdaságot, de csak késleltetve fejtik ki hatásukat.

A szakemberek az ülésen hangsúlyozták:

az emelési periódus végén kialakuló kamatráta meghaladhatja azt a szintet, amelyet a Fed semlegesnek tart.

A jegyzőkönyv több érdekességet is tartalmaz. Az egyik, hogy a további iránymutatásokat a kamatemelések ütemével kapcsolatban elhagyja a Fed, de kiderült az is, hogy a mérleg leépítése mégsem olyan könnyű, mint elsőre remélték. A bizottság tagjai jelezték: a Fed a jelzálog-fedezetű értékpapírokból nagyobb keretösszeget hagyott kifutni, mint korábban tervezték. Elemzők megjegyezték: lehet, hogy a Fed a jelzáloggal biztosított eszközök közül semmi sem fektet be újra, hanem hagyja lejárni az összes értékpapírt.

Az eredeti terv szerint havonta 20 milliárd dollárnyi jelzálog-fedezetű papírt és 30 milliárd dollárnyi államkötvényt hagyott volna kifutni a jegybank, de ez lehet, hogy felborul. A mérlegleépítést nem fenyegeti veszély, de a tervekhez képest máshogy alakulhat a folyamat.

Érdekesség az is, hogy a Fed döntéshozói új válságindikátort javasoltak. A gazdasági recesszió előrejelzésére használt módszer a két- és tízéves államkötvényhozamok összehasonlítása: a kisebb szpred, azaz a laposodó hozamgörbe lassulást vetít előre.

