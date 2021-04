Fullasztó versenybe űzi Ázsiát a chiphiány

Miközben a világ második legnagyobb mobiltelefon-gyártó országának számító India hatalmas ösztönzőkkel csábítaná magához a chipgyártókat, az egyik vezető chipgyártónak számító tajvani TSMC 100 milliárd dolláros beruházást tervez.

Az indiai kormány is érzékelte a globális chipgyártás átalakulását, és úgy döntött, jelentős ösztönzőkkel csábítaná magához a cégeket. A világ második legnagyobb mobiltelefon-gyártó országának számító Indiában a kormány minden olyan chipgyártó vállalatnak

egymilliárd dolláros támogatást adna, amely az országba viszi a termelési tevékenységét

– szemlézte az Origo.

A források szerint egyébként a kormány még nem döntött arról, pontosan milyen formában adná oda a támogatást, a vezetés a hírek szerint még egyeztet erről az iparági szereplőkkel. Az indiai kormány célja egyrészt az elektronikai cikkek gyártásának felpörgetése, másrészt a kínai chipgyártástól való függés csökkentése.

Mint írták, az indiai lépés időzítése nem véletlen, napjainkban ugyanis komoly globális chiphiány nehezíti az elektronikai szektorban működő gyártók helyzetét. Az Intel új vezérigazgatója például nemrég közölte, hogy szerinte túl sok chipet gyártanak Ázsiában, ami aránytalanul kiszolgáltatja a térségnek az iparág szereplőit.

Jelenleg Tajvan és Dél-Korea adja a processzorchipek globális gyártásának 80, a memóriachipek kibocsátásának pedig 70 százalékát.

Mindeközben a világ legnagyobb (beszállító) chipgyártó vállalatának számító tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) bejelentette, hogy a tervei szerint 100 milliárd dolláros beruházást hajt végre a következő három évben, hogy növelje a kapacitását – hivatkozik a cikk a BBC-re.

A TSMC egyébként idén már kitűzte célként maga elé, hogy 28 milliárd dollárt költ ebben az évben a fejlesztés a gyártás felpörgetésére.

A tajvani vállalat olyan óriásoknak gyárt, mint az Apple, és most a TSMC is reagál a globális chiphiányra – amely jelentős részben az autóipart sújtja. Ma már olyan óriási gyártók is szenvednek a hiánytól, mint a Volkswagen, a Honda, a Toyota vagy a General Motors.

A tajvani cég már januárban bejelentette, hogy a gyártása során nagyobb figyelmet fordít az autóiparban használt chipekre, hogy enyhítse a hiányt.

A vállalat emellett arra számít, hogy a chiphiány és a koronavírus-járvány negatív hatásainak elmúltával is erős növekedést produkál majd a kereslet, elsősorban a folytatódó digitalizációs trendek miatt.