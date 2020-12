Gigaberuházás Kínában: évi több mint kétmillió disznó egy farmról

A kínai Muyuan Foods az afrikai sertéspestis (ASP) árnyékában kezd kockázatos befektetésbe, és a világ legnagyobb sertésfarmjának megépítésével több sertést fog hizlalni, mint bármely más cég a világon – adta hírül a Reuters. Az új farm – amit márciusban kezdtek építeni és szeptemberben a tervezett 21-ből az első ólban már elkezdte működését – élő példája annak, hogy az iparosított sertéstenyészet milyen gyorsan átveszi a kis, hagyományos farmok tevékenységét. Utóbbiak közül rengetegen éppen az ASP hatására mentek tönkre.

A nagyobb farmokat sem kímélte az ASP, de ahogy az árak megugrottak, az gyorsan ellensúlyozta a veszteségeket. A Muyuyan profitja döbbenetes mértékben, több mint ezerszeresére nőtt 2020 első kilenc hónapjában, és elérte a 3.21 milliárd dollárt.

Nagyon kedvező időszakez a fejlesztéshez. A sertésárak nagyon magasak, a profitunk is nagyon megugrott

– mondta Qin Jun, a Muyuan ügyvezető igazgatója a Reutersnek.

A Nanyang mellett épülő megafarmon hamarosan 84 ezer kocát és szaporulataikat tartják majd, ami a legnagyobb a világon, és durván tízszerese egy USA-beli átlagos sertésfarmnak. Évente 2,1 millió sertés tenyésztése a cél. (Magyarország sertésállománya ennél csupán mintegy félmillióval több).

Ha több termelő is követi ezt a mintát, akkor a világ legnagyobb sertésfogyasztója csökkentheti importigényét, fejére állítva ezzel a sertéspiacot, ami eddig biztos pont volt a farmerek számára

– írja a Reuters. Utóbbi már a hazai szakemberek szeme előtt is ott van: a nemrég a Világgazdaságnak nyilatkozó Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetsége elnöke is elmondta az élősertésárak csökkenésének okait elemezve, hogy a hosszabb távú várakozások sem utalnak áremelkedésre, mivel Kína importigénye a következő években várhatóan csökken az ottani ASP utáni állománynövelés miatt.

A lap azt is megemlíti, hogy eközben a kis farmerek a talpra állásért küzdenek, illetve azzal is, hogy az új ASP-fertőzések elkerülése érdekében hozott előírásokat betartsák. A nagy állatsűrűség miatt a Muyuan számára is nagy kockázatot jelent a továbbiakban is az ASP, de az ügyvezető szerint az ASP kitörése óta átdolgozták a termelési folyamatokat. A takarmánygabonát például sterilizálják, mielőtt a keverőbe kerül. Az ólakban a levegőt szűrik, és hőkamerákat is bevetnek a sertések testhőmérsékletének ellenőrzésére.