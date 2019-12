Gyengélkedik a német gazdaság

Ingatag lábakon áll a német gazdaság a DIW Berlin gazdaságkutató intézet szerdán meg elemzése szerint, amelyben kiemelték, hogy a gazdasági aktivitást jelenleg a lakossági kereslet tartja lendületben, továbbá, hogy a költségvetésből hosszú távú beruházási programot kellene indítani Németország termelési telephelyként vonzóbbá tételére.

A DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) szerint a feldolgozóipari termelés jelentősen csökkent Németországban, jórészt a Brexit és a világkereskedelmi konfliktus által keltett bizonytalanságok miatt.

Az okok azonban nem teljesen külföldi eredetűek: a német gazdaság kulcsfontosságú ágazata, az autógyártás a technológiai korszakváltás küszöbén az elektromos mobilitásra való átállás kihívásaival kell hogy megküzdjön,

de emellett számos vállalat esetében felmerült már problémaként a németországi termelési telephely versenyképességének a megőrizhetősége is.

Németország versenyképessége termelési telephelyként a DIW megítélése szerint állami beruházások elmaradása miatt romlott az utóbbi években.

A költségvetés 18 milliárd euróval növelte ugyan az infrastrukturális és oktatási beruházásokra 2021-ig szánt keretet, a német gazdaság növekedési potenciáljának erősítéséhez azonban hosszú távú beruházási programokra lenne szükség.

Rövid távon a lakossági kereslet tartja viszonylagos lendületben a német gazdaságot a DIW szerint. A jövedelmek növekednek, az infláció mérsékelt, a feldolgozóipari termelés csökkenése pedig egyelőre nem hagyott mély nyomot a foglalkoztatáson. A DIW ezért tartja az idei GDP-növekedésre tett 0,5 százalékos becslését.

Mivel a lakossági jövedelmek adócsökkentések és járulékos terhek enyhítése miatt jövőre is növekednek és ezzel együtt a belföldi fogyasztás is, valamint az exportmegrendelések növekedésének köszönhetően a feldolgozóipari termelés is újabb lendületet nyerhet, a DIW becslése szerint 2020-ban 1,2 százalékra, majd 2021-ben 1,4 százalékra emelkedik az éves GDP-növekedés Németországban.