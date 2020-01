Háromévi mélyponton a brit infláció

Váratlan mértékű lassulással háromévi mélypontra süllyedt a tavalyi év végén a brit infláció.

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai adatismertetése szerint a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árak 1,3 százalékkal voltak magasabbak decemberben, mint egy évvel korábban.

Novemberben 1,5 százalékos tizenkét havi inflációt mértek Nagy-Britanniában. Tavaly nyáron még 2 százalék felett járt az éves brit infláció.

Az előzetes elemzői konszenzus decemberre is 1,5 százalékos éves inflációt valószínűsített a teljes kosárra számolva.

A decemberben mért éves infláció 2016 novembere óta a legalacsonyabb.

A múlt havi adat azt is jelenti, hogy az éves brit inflációs ütem most már jóval a Bank of England célszintje alatt jár.

A brit kormány által a brit jegybank számára előírt éves inflációs cél 2 százalék.