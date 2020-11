Használtautó-vásárlásnál a járművet terhelő jogoknak is utána kell nézni

Már több mint 650 ezer bejegyezést tettek a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, amelyből kiderül, terhel-e egy vagyontárgyat – például gépjárművet – zálogjog, lízing vagy más biztosítéki célú jog.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által működtetett nyilvántartást mindenképp érdemes megnézni használt autó vagy más értékes gép, eszköz megvétele előtt,

mert ha valaki elmulasztja ezt, később akár kártérítés nélkül lefoglalhatják és elárverezhetik frissen szerzett tulajdonát.

A 2014-ben létrehozott, és azóta folyamatosan bővülő nyilvántartás a bejegyzett ingósággal kapcsolatban azt tartalmazza, hogy az adott tárgyon (vagy jogon, követelésen) fennáll-e valakinek a zálogjoga, illetve érinti-e lízing, tulajdonjog-fenntartással történő eladás vagy faktorálás. Ide tartozik például egy részletre vásárolt személyautó is, amellyel kapcsolatban az eladó a vételár kifizetéséig tulajdonjog-fenntartással él. Ennek biztosítékaként jegyzik be a nyilatkozatot a nyilvántartásba, amelyhez mindkét félnek – az eladónak és a vevőnek – egyaránt be kell regisztrálnia a rendszerbe, illetve a jogosultnak hitelbiztosítéki nyilatkozatot is kell tennie.

Mivel az adásvételi szerződés feltétele a nyilvántartásba vétel, a vásárló addig nem fogja megkapni a vagyontárgyat, míg be nem regisztrált a rendszerbe. E regisztrációt a közjegyzőnél lehet megtenni.

A nyilvántartásban jelentős részben lízingelt ingóságok – ezen belül is főleg járművek – találhatóak. Idén, október végéig, már 82 ezer lízingbeadásról tettek nyilatkozatot, többet, mint 2018-ban egész évben.

A nyilvántartás használata sok kellemetlenségtől kímélhet meg például egy használt autót vásárlót. Ha ugyanis a vevő az adásvétel előtt nem néz bele a rendszerbe, és terhelten vásárol meg egy vagyontárgyat, azt a végrehajtó a korábbi tulajdonos tartozása fejében akár le is foglalhatja és elárverezheti, az új tulajdonosnak pedig nem jár kártérítés.

Egy használt gépjármű vevője ilyen esetben nem hivatkozhat jóhiszeműségre. Hiszen, ha megnézte volna a hitelbiztosítéki nyilvántartásban az érintett jármű alvázszámát, tudomást szerezhetett volna arról, hogy a vagyontárgyat harmadik személy olyan joga terheli, amely hátrányosan érinti az ő jogszerzését. Ezért a hitelbiztosítéki nyilvántartás használatának ezen ingóságok vásárlása estén ugyanolyan automatizmussá kellene válnia, mint egy ingatlan vásárlásánál a tulajdoni lap lekérésének

– hangsúlyozza dr. Tóth Ádám, a MOKK elnöke.

A nyilvántartásba való betekintés ingyenes, bárki számára könnyen elérhető az interneten, az adatok a hitelbiztosítéki nyilvántartás weboldalán keresztül lekérhetőek. A gépjárműveket alvázszám alapján lehet keresni. A MOKK nyilvántartása az ezen az oldalon érhető el: https://hbny.mokk.hu/#x