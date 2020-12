Ingyenes baleset-biztosítás jár az e-matrica mellé

Az autópálya matrica online vásárlásának számos előnye van: sorban állás nélkül vásárolhatunk a nap bármely szakában, ezzel is csökkentve az elkerülhető fizikai érintkezések számát, elektronikus formában értesítést kaphatunk a matrica érvényességének kezdetéről és végéről, amivel minimalizáljuk a véletlen figyelmetlenségből adódó bírságok esélyét.

A gyors és kényelmes vásárláson felül most az autópálya matrica mellé az e-autopalyamatrica.hu oldal üzemeltetője és a Colonnade Biztosító együttműködésének köszönhetően minden vásárláshoz ingyenes baleset-biztosítás jár.

A biztosítás ténylegesen díjmentes és a megkötést követő 6. hónap utolsó napjáig szól, ezt követően minden kötelezettség nélkül megszűnik.

Az e-matrica mellé igényelhető baleset-biztosítás bármilyen baleset bekövetkeztekor érvényes, nem csak az utakon elszenvedett sérülésekre vonatkozik.

Az e-autopalyamatrica.hu az egyetlen olyan online felület, ahol a vásárlók díjmentes biztosítást kötve gondoskodhatnak biztonságukról.

Az oldalon kötelező regisztráció nélkül vásárolhatunk, fizethetünk bankkártyával vagy átutalással is. Flották számára is kényelmes megoldás: az ügyintézés nagyobb járműpark esetén is egyszerű, hiszen a vásárlás egyösszegű átutalással intézhető.

