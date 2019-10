Iskolapadba ülnének az ingatlanosok

Évente legalább nyolc lakást ad el egy tipikus magyar ingatlanközvetítő, akivel a vevők elégedettebbek, mint az eladók, az Ipsos felmérése szerint.

Hiánypótlónak számít a Magyar Ingatlanszövetség (MAISZ) most elkészült átfogó felmérése a hazai ingatlanközvetítőkről. Az Ipsos együttműködésével, három hónapon át, 360 személy megkérdezésével készült kutatás eredményét a MAISZ megújult ingatlanközvetítői tagozatának mai szakmai konferenciáján hozzák nyilvánosságra. Kövesdi Marcell, a tagozat elnöke a Világgazdaság érdeklődésére közölte, tudomása szerint még sosem készült ilyen széles körű, reprezentatív felmérés a területen dolgozókról.

Az eredmények egyértelműen alátámasztják azt, amiről már jó ideje szó van, és maguk az érintettek is szükségét érzik, nevezetesen, hogy hiányoznak az államilag támogatott szakmai képzések és továbbképzések. Erre az OKJ-s képzések átalakítása adhatna teret, de – mint Kövesdi Marcell rámutatott – nem tudnak ezt célzó egyeztetésekről. Miután a napokban kijött OKJ-s kormányrendeletben szereplő listában nem jelenik meg az ingatlanközvetítés, most az merült fel az érintettekben, nem kizárt, hogy iskolarendszerű képzést kap a terület.

Az ingatlanosok körében készült felmérés eredménye sokatmondó: a megkérdezettek 91 százaléka tartja fejlesztendőnek az oktatást, 72 százaléka gondolja úgy, hogy nem elegendő az OKJ-s képzés, 59 százaléka nem kapott gyakorlati képzést, és 97 százalék tartja fejlesztendőnek magát. Az ingatlanközvetítők munkáját eladói és vevői oldalról is értékeltették, és az eredmény kevésbé lehangoló, mint amire számítottak – mondta a MAISZ szakembere. Az eladók 40 százaléka válaszolta, hogy nem keresné újra és nem ajánlaná az értékesítőt, akivel dolgozott, amit meg is lehet fordítani, és úgy értékelni, hogy 60 százaléka viszont elégedett. Vevői oldalról kedvezőbb a helyzet, körükben 80 százalékos elégedettséget mért az Ipsos. Fejlődni van miért és van hová, ezért is tartja fontosnak a MAISZ a rendszeres szakmai továbbképzéseket.

