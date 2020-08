Jelentős a torlódás a letenyei magyar-horvát határátkelőkön

Mintegy két és fél órás várakozási idő alakult ki délelőtt Letenyén, a magyar-horvát autópálya-átkelőn, de a párhuzamos közúti határátkelőn is egyórás várakozásra kell készülnie az autósoknak – közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Takács Tivadar elmondta:

az autópálya-átkelőn Horvátország irányába öt sávon engedik az autósokat, de az oda utazók kötelező regisztrációja miatt mintegy két és fél órás várakozási idővel kell számolni.

A 7-es főúton lévő közúti átkelőhelyen egyórás várakozási idő alakult ki, itt ugyanis a Mura-híd áteresztőkapacitása csak egy-egy sávos forgalmat tesz lehetővé.

A szóvivő jelezte:

a turistáknak érdemes még otthon, indulás előtt kitölteniük elektronikus formában a horvát regisztrációs ívet, hogy meggyorsítsák a határon az átkelést.

Lehetőség van arra is, hogy Szlovénia irányába kerüljenek a turisták. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a kialakult torlódásra tekintettel legyen elég üzemanyag a gépkocsiban, így a klímaberendezéseket a várakozás ideje alatt is működtetni tudják, illetve a nagy meleg miatt vigyenek magukkal elegendő italt is a tengerpartra igyekvők.