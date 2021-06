Jobban kinyithatja a csapokat az olajkartell

A helyreálló piaci kereslet és az emelkedő olajárak miatt augusztustól az olajkitermelés további fokozatos emeléséről dönthetnek a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei (OPEC+), a pontos mértékről azonban még nem jutottak dűlőre a felek – írja a Reuters két, szervezeten belüli forrására hivatkozva.

Az OPEC+ május és július között több lépésben összesen napi 2,1 millió hordóval több olajat pumpál vissza a piacra, hogy ezzel is fokozatosan lazítson a kőolajtermelés tavalyi rekordszintű visszafogásán.

A hírügynökség egyik forrása szerint nagyon valószínű, hogy augusz­tustól újabb lépcsőzetes emelésről határoz a szervezet és szövetségesei, hangsúlyozva, hogy ennek részleteiről még nem sikerült megállapodniuk az exportőröknek, és a végső szót sem mondták még ki a tervezetről.

Az olajkartell július elsején tartja következő ülését, ekkor születhet döntés az újabb mennyiségnövelésről. A zajló tárgyalásokból a hírügynökség szerint arra lehet következtetni, hogy az OPEC és Oroszország valószínűleg megtalálják a közös hangot a kitermelési stratégiáról. Moszkva ugyanis korábban is ragaszkodott a volumen további emeléséhez, hogy megfékezzék a megugró olajárakat, miközben a szervezet legfontosabb termelői, például Szaúd-Arábia, eddig nem jelezték szándékaikat a folytatást illetően.

Az OPEC+ akár arról is határozhat, hogy augusztustól napi egymillió hordóval bővíti a kitermelést – mondta a Világgazdaságnak Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője, aki szerint a kartell júliusi ülésén is kitart jelenlegi politikája mellett, vagyis olyan ütemben nyitja meg a csapokat, hogy a napi 1-2 millió hordós keresleti többlet továbbra is fennmaradjon a piacon.

Nagyobb árfolyamfékező hatása emiatt várhatóan nem lesz az újabb enyhítésnek, a kőolaj hordónkénti ára akár 80 dollárig is felfuthat. Ez a szint a piac mindkét oldalának elfogadható lenne – vélekedik a szakértő. A termelő országoknak azért, mert ilyen olajárfolyam mellett a költségvetések nagy része egyensúlyba kerül, a fogyasztók pedig még elviselik ezt az árat, ennek elérése felett azonban elképzelhető, hogy a kartell szélesebbre nyitja a csapot. Az elemző azzal számol, hogy a nyári hónapokban továbbra is felfutóban lesz a kereslet, ősztől, a hidegebb idő beálltával azonban a koronavírus gyorsan terjedő delta variánsa okozhat még nem várt helyzetet a piacokon.

A kőolaj drágulása tegnap is folytatódott, a Brent hordónkénti ára bő két év után ismét átlépte a 75 dollárt.

A befektetők továbbra is optimisták az olajkereslet visszaépülését illetően, miközben a keményvonalas új iráni elnök megválasztásával csökkent annak kockázata, hogy Irán olajtermelése visszatér a globális piacra.