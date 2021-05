Joe Bident nem izgatja a hiány és az adósság

Növekvő kiadásokkal és hiánnyal számol az idei amerikai költségvetés tervezete annak ellenére, hogy a gazdaság gyors ütemben lábal ki a válságból és közelíti a koronavírus-járvány előtti helyzetet a munkaerőpiac is.

Az amerikai gazdaság 6,4 százalékkal nőtt évesített negyedéves alapon az év első három hónapjában – a csütörtökön nyilvánosságra hozott második becslés megegyezik az április végi elsővel.

Az előző negyedévhez képest így 1,6 százalékos a bővülés.

A munkaerőpiac helyzete is egyre jobban közelít a járvány előtti szinthez: a munkaügyi minisztérium ugyancsak csütörtöki adatai szerint a múlt héten mindössze 406 ezer munkanélküli segély iránti kérelmet nyújtottak be az országban az elemzők által várt 425 ezer helyett és az előző heti 444 ezer után. Bár a kérelmek száma jóval meghaladja a 200-250 ezret, ami a Reuters értékelése szerint egészséges szint lenne az Egyesült Államokban, így is legalacsonyabb tavaly március közepe óta, és immár harmadik egymást követő hétben marad félmillió alatt.

A javulás annak köszönhető, hogy az amerikai felnőtt lakosság több mint fele teljesen be van oltva, így folyamatosan nyit a gazdaság, és nagy a kereslet a munkavállalók iránt. Nagyobb a kínálatnál is, mert annak ellenére, hogy hivatalosan majdnem tízmillió munkanélküli van az Egyesült Államokban, egyre nagyobb problémát okoz a munkaerőhiány, ami miatt sokan a szövetségi kormány nagyvonalú szociális politikáját, a munkanélküli segélyek központi támogatását hibáztatják.

A szövetségi államok közül 23-ban – köztük Floridában és Texasban – a republikánus kormányzók már be is jelentették, hogy a következő hónapban megszüntetik a Washington által biztosított alapokból a segélypótlék fizetését.

A demokrata adminisztráció pénteken nyújtja be a költségvetés részletes tervezetét, de a New York Times már csütörtökön kiszivárogtatott belőle részleteket. A lap által látott dokumentum szerint

Joe Biden kormánya az október 1-jén kezdődő 2022-es pénzügyi évben hatezer milliárdos szövetségi kiadásokat tervez, amely 2031-re 8200 milliárd dollárra nő majd;

az elnök ebből finanszírozná nagyszabású infrastruktúra-fejlesztési és szociális támogatási tervének megvalósítását.

Az idei tervezet a legmagasabb kiadásokkal számol a II. világháború óta, a deficit pedig eléri az 1800 milliárd dollárt annak ellenére, hogy a gazdaság gyorsabban nő majd, mint bármikor az 1980-as évek óta.

Az elképzelések szerint a költségvetési hiány a következő években kissé csökkenni fog,

de várhatóan folyamatosan meghaladja az évi 1300 milliárd dollárt, majd 2031-re ismét megközelíti az 1600 milliárdot.

Az államadósság meg fogja haladni az éves GDP értékét, 2031-re eléri annak 117 százalékát a tavaly év végi 99,3 százalékról.