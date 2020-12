Karácsonyi lazítások – kockázatokkal

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására újabb korlátozásokat kénytelenek bevezetni több országban, ami lassítja a gazdaságok talpra állását.

A koronavírus-járvány lassítását célzó szigorító intézkedések miatt rontott Németország jövő évi növekedési kilátásain az Ifo gazdaságkutató intézet.

A korábbi 5,1 százalék helyett a szakértők csak a GDP 4,2 százalékos bővülését jelzik előre 2021-re, 2022-ben azonban már arra számítanak, hogy a korábban várt 1,7 százalék helyett 2,5 százalékos lesz a növekedés.

„Az újabb korlátozások Németországban és más országokban is visszavetik a talpra állást. A termelés egészen 2021 végéig nem éri majd el a járvány kitörése előtti szintet” – figyelmeztetett Timo Wollmershauser, az intézet kutatási igazgatója, aki azt is hangsúlyozta, hogy a korlátozások hatására az idén is tovább zsugorodik majd a gazdaság, bár kevésbé, mint korábban várták.

Az Ifo most 5,1 százalékos visszaesést jelez erre az évre az eddig jósolt 5,2 helyett. A munkanélküliségi ráta várhatóan 5,9 százalékos lesz az idén és 2021-ben is, és csak 2022-ben mérséklődik 5,5 százalékra; 2019-ben 5 százalékos volt.

A prognózis készítésekor abból a feltételezésből indultak ki, hogy a novemberben bevezetett korlátozások jövő márciusig nem változnak, majd áprilisban fokozatosan megkezdődik az intézkedések lazítása, és nyárra minden visszaállhat a régi kerékvágásba. Azonban nem vették figyelembe a kiskereskedelmi szektor lezárását, amelyről vasárnap döntöttek a szövetségi és a tartományi kormányok vezetői, miután decemberben ismét felgyorsult a járvány terjedése, és rekordmagas a halálozások száma.

Így szerdától legalább január 10-ig csak az alapvető cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, és a minimumra korlátozták a szolgáltatásokat. Legfeljebb két háztartás tagjai találkozhatnak, de ezt a korlátozást karácsonykor lazítják.

Szilveszterre és újév napjára viszont gyülekezési tilalmat vezetnek be az egész országban. A tavaszival ellentétben a mostani zárlat elsősorban a szolgáltatási szektort veti vissza. A fogyasztási kiadások már novemberben is csökkentek az egymást követő második hónapban, a negyedik negyedévben ezeknél 0,8 százalékos visszaesésre számít az Ifo, amely szerint a jövő év első negyedében sem várható javulás, a második negyedévben azonban már 3,1 százalékos növekedésre lehet számítani a fogyasztásban.

Németországhoz hasonlóan az Egyesült Államokban sem sikerült megfékezni a járvány terjedését, naponta átlagosan legalább 215 ezer új fertőzést és 2300 halálozást jelentenek. New Yorkban Bill de Blasio polgármester újabb karantén elrendelését fontolgatja a karácsony utáni időszakra, de azt már bejelentették, hogy

a szokásos újévi ünnepséget nézők nélkül rendezik meg a Times Square-en.

Ugyancsak szerdán lépett életbe a háromfokozatú angliai készenléti rendszer legmagasabb szintje Londonban és néhány környező megyében. Zárva vannak a múzeumok, a turistalátványosságok, a szállodák és a vendéglátóhelyek, amelyek csak elvitelre és házhoz szállításra vehetnek fel ételrendelést. A kormány a családi összejövetelek feltételeit egyelőre nem hajlandó szigorítani karácsonykor, bár közegészségügyi szakértők sürgetik ezt. Az Egyesült Királyságban eddig 64 791 ember vesztette életét a járványban, az ország ezzel a hatodik helyen áll a világon a halálozást tekintve.

Csehországban szintén újra felgyorsult a járvány terjedése, emiatt péntektől újra szigorítanak. Megint bevezetik az éjszakai kijárási tilalmat, bezárnak az éttermek, ám az üzletek és a szolgáltatások bizonyos feltételek mellett működhetnek. A kormány jövő hétfőn dönt arról, hogy milyen intézkedéseket léptet életbe karácsonykor.