Kárenyhítő pályázat indul a szőlészeteknek, borászatoknak

A következő hónapokban összesen több mint 9 milliárd forint értékben biztosít támogatást az agrártárca uniós és nemzeti források felhasználásával magyar szőlőtermesztők és borászatok számára a koronavírus okozta károk enyhítésére. A zöldszürettel kapcsolatos intézkedésekre 2020. június 22-től június 30-ig, míg a krízislepárlással kapcsolatos intézkedéssel kapcsolatban 2020 júliusától lehet benyújtani a támogatási kérelmeket.

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő gazdasági hatások alól a szőlő- és borágazat sem mentesül. A turizmus teljes leállása, az éttermek, szórakozóhelyek, rendezvények, szállodák zárva tartása a borfogyasztást is jelentős módon mérsékelte nem csak belföldön, hanem a világ minden pontján. A Magyar Kormány az EU tagállamai közül az elsők között reagált a problémára, s alakította át támogatási programját a magyar szőlőtermesztők és bortermelők koronavírus okozta kárainak enyhítésére – írja közleményében az Agrárminisztérium.

Az agrártárca a krízislepárlás intézkedés keretében az eladhatatlanná, vagy nehezen értékesíthetővé vált borászati termékek készleteinek csökkentését támogatja, amellyel így a borpiacon érvényesülő kínálati nyomás csökkenthető. Ezen túlmenően a lepárlásból keletkezett alkoholmennyiség gyógyászati célú felhasználása is lehetségessé válik, amely a járvány egészségügyi kockázatainak csökkentéséhez járulhat hozzá. A támogatás mértékét a lepárlásra szánt bor átlagos alkoholtartalma alapján határozzák meg.

Egy liter bort 56,6 és 115 Ft közötti nettó áron vesz át a lepárló. Egy bortermelő legfeljebb 2000 hektoliter borászati termékre kérheti a támogatást, amely így sem haladhatja meg az elmúlt három évben általa átlagosan termelt bor mennyiségének 50 százalékát. A támogatás összértéke 2,5 milliárd forint, amely teljes egészében uniós forrás. A támogatást a lepárlóüzem igényelheti, és teljes mértékben át kell adnia azt a beszállító borászat részére.

Az agrártárca a 2019. évben bevezetett szőlőültetvényekben végzett zöldszüret támogatását kiterjeszti 2020-ban. A borkészlet és az export-import adatok alapján idén, piaci szempontokból a tavalyinál jelentősen magasabb szőlőárak indokoltak. Az intézkedés a felesleges szőlőmennyiségek kivonása mellett biztonsági hálót nyújt azon szőlőtermelők számára, akik nem tudják időben elhelyezni az idei évi termésüket.

Támogatás igényelhető a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre.

A támogatást minden olyan szőlősgazda igénybe veheti, aki hegyközségi tagsággal rendelkezik, vagy nem borvidéki településen van szőlőterülete, de szőlőtermelőként tartja nyilván a hegybíró. Az intézkedésbe vont szőlőterület méretének el kell érnie a 0,2 hektárt. A korábbi évek hozamait és az átlagos szőlőárat figyelembe véve a támogatás 439 ezer és 968 ezer Ft/hektár között alakul (kompenzációs felár nélkül).

Azon szőlőültetvények után, ahol a referenciaidőszak során alacsonyabb hozammal, de nagyobb cukortartalommal szüreteltek szőlőt, kiegészítő támogatás igényelhető, így az alacsonyabb támogatási átalány maximum 900 ezer Ft-ra is emelkedhet. A támogatási keret 5,1 milliárd forint, amely teljes egészében uniós forrás. A támogatást a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet igényelni június 30-ig. A támogatást az a szőlőtermelő is igénybe veheti, aki a tavalyi évben is élt ezzel a lehetőséggel.

A most meghirdetett támogatások mellett folyamatban van egy új támogatási rendelet megjelenése is, mely kizárólag azokat a kis és közepes méretű borászatokat érinti, amelyek a saját maguk által megtermelt szőlőjüket dolgozzák fel, amelyből magas minőségű bort készítenek.

Ez azért kiemelten fontos, mert az elmúlt hónapok legnagyobb bevételkiesése pont azokat a kis és közepes méretű borászatokat érintette, amelyek zömében a gasztronómiai szektorba és helyben, közvetlenül a fogyasztóknak értékesítik termékeiket.