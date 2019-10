Kérdéseket vet fel Karácsony terve

Még nincsenek konkrét tervek arról, hogy a regisztrált álláskeresők miként utazhatnának ingyen Budapesten, az viszont biztos, hogy a program drága lehet, és elszaporodhatnak a visszaélések.

Egyelőre keveset tudni Karácsony Gergely főpolgármester regisztrált álláskeresőket érintő tervéről, így kérdéses, hogy a programban az ország összes álláskeresője vagy csak a fővárosiak kapnának engedményt – mondta a Világgazdaságnak Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke.

A frissen megválasztott városvezető a kampányában ígéretet tett arra, hogy a főváros ingyenes utazást biztosít Budapesten az arra rászorulók munkaerőpiacra történő visszajutásának érdekében.

A Központi Statisztikai Hivatal idén júniusi adatai szerint ez összesen 13 806 embert érint, az arány viszont folyamatosan csökken. Erre az lehet a magyarázat, hogy az álláskeresőknek csak egy része jelentkezik be a munkaügyi központokba.

A hatályos szabályozás alapján tehát 13 806 ember kaphat az államtól – bizonyos feltételek teljesülése mellett – legfeljebb kilencven napig járó, regisztrációhoz kötött álláskeresési járadékot.

Az álláskeresők utazásainak árát viszont a fővárosi költségvetésnek kell biztosítania, és a közgyűlésnek kötelezettséget kell vállalnia rá. Ha mind a 13 806 regisztrált álláskereső ingyenes havi bérletet kapna, annak a költsége 1,573 milliárd, a 103 ezer forintba kerülő kedvezményes éves bérlet esetében 1,422 milliárd forint lenne. Ezt a fővárosnak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) számára kellene megtérítenie

– hangsúlyozta Dorner.

Egyes vélemények szerint a program forrását a BKK jegy- és bérlettarifáinak emeléséből lehetne biztosítani, amit az infláció alakulása is időszerűvé tenne. Mészáros Péter, a Magyar Közlekedési Klub (MKK) elnöke szerint ez elhibázott döntés lenne a főváros részéről, hiszen a budapesti közösségi közlekedés már így is sokkal drágább a visegrádi országokénál. Szerinte a programot több lépésben kellene megvalósítani, az első ütemben a regisztrált álláskeresőket diákbérlettel kellene ellátni. Ezzel felmérhetővé válhatna a kedvezményezettek aránya, és valamilyen szinten kiszűrhetővé válhatnának a csalók is.

A teljes cikket a Világgazdaság keddi számában olvashatják