Kerékpárgyártó üzem épül Gyöngyösön

A Giant Global Group 15 milliárd forintos beruházással kerékpárgyártó üzemet épít Gyöngyösön.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára tájékoztatása szerint az új üzemben évente 1 millió kerékpár készülhet. Magyar Levente azt is mondta, hogy a csaknem fél évszázada alapított cég befektetése a magyar munkaerő iránti nemzetközi bizalmat jelzi. A Giant előtt az idén már több ázsiai vállalat választotta Magyarországot, tavaly pedig minden eddiginél több, csaknem száz befektető érkezett a szomszédos kontinensről több száz új munkahelyet teremtve, és csaknem 4 milliárd euróval gyarapítva a magyar ipari kapacitást.

Magyar azt is mondta, hogy az új gyöngyösi üzem nem csupán gazdasági hatásai miatt jelentős, hanem azért is, mert a kerékpározás terjedéséhez és a kerékpárutak kihasználásához hozzájárulva az életmódváltást támogatja. Ebben a folyamatban – hasonlóan más országokhoz – az állami tisztviselőknek is példát kell mutatniuk – tette hozzá.

Az új üzem termékei Kelet-Európa országaiba kerülnek – közölte Bonnie Tu, a Giant Global Group elnöke vezetője. A tajvani központú Giant Global Group a világ legnagyobb kerékpárgyártójaként

évente 5 millió kerékpárt ad el a világ több mint 50 országában. Tajvan és Hollandia mellett Kínában is működtet gyárat.

Az elnöke hangsúlyozta, hogy Európa nem csupán a kerékpáros közlekedés bölcsője, hanem egyúttal a kerékpárok legfontosabb piaca. Magyarország a kontinens központjában fekszik, rendelkezik a termeléshez szükséges ipari alapokkal és képességekkel, a gyárat befogadó Gyöngyöst pedig a közlekedési kapcsolatai teszik alkalmassá a beruházásra – magyarázta.