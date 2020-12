Kétezermilliárd forint ömlik a cégekre

Rajtolnak a 2021–2027-es uniós ciklus vállalkozásfejlesztési pályázatai, az első körben csak beruházásokra és innová­ciós projektekre több mint 330 milliárd forint jut. Míg a Ginopból a Pest megyei cégeket kizárták, addig a Vinopban zöld utat kapnak.

Magyarország az elsők között teszi elérhetővé a vállalkozásoknak az új, 2021–2027-es uniós fejlesztési időszak forrásait – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy pénteken elindult a Vállalkozásfejlesztési és innovációs operatív program (Vinop) első pályázatainak társadalmi egyeztetése. Az első négy pályázat 414 milliárd forint keretösszeggel már január elején megjelenik, nyárra pedig a kifizetések is megtörténhetnek. Beruházásokban, kutatás-fejlesztésben, innovációban, képzésekben segítik ezek a pályázatok a cégeket. Minden eddiginél nagyobb operatív programról van szó, Varga Mihály közlése szerint

már a Vinop első évében, 2021-ben több mint 2000 mil­liárd forintnyi pályázatot hirdetnek.

A középpontban továbbra is a versenyképesség, a hatékonyságnövelés, az innováció és a munkahelyek megvédése áll – közölte a Világgazdasággal Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója. Kiemelte, hogy a 2021–2027-es időszak egyik legfontosabb vállalkozásoknak szóló programja a Vinop lesz, amely a 2014–2020-as Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) folytatásának tekinthető.

De míg a Ginop pályázataiból a Pest megyében működő cégeket teljes egészében kizárták, a Vinop esetében ezt a korlátot eltörölték.

A szakértő emlékeztetett, hogy az idén csaknem százmilliárd forint értékben írtak ki innová­ciós célú pályázatokat, az új ciklusban azonban akár az 500 milliárd forintot is meghaladhatja az e célra szánt összeg. Lapunknak rávilágított: már nyilvános, hogy Vinop 2.1.2-21 kódszám alatt januárban 136 milliárd forintnyi felhívás jelenik meg. A kutatás-fejlesztési pályázatoknál az innováció megvalósításához kapcsolódó technológiai berendezésekre, bérekre, anyagra és szolgáltatásra lehet a támogatást igénybe venni. Budapesten kívül az összes megyéből lehet pályázni.

A vállalkozások méretkategória szerint 50 millió–1 milliárd forint támogatásra jelentkezhetnek.

A mikro- és kisvállalatoknál akár a 70 százalékot is meghaladhatja a támogatási intenzitás, amely a cégméret növekedésével csökken.

A legjobban várt pályázati csomag a beruházásokat támogatja, néhány kiírásnál az első körös verzió már elérhető.

A 2020-ban nagy sikert aratott, technológiai fejlesztést támogató pályázat (70 milliárd forint kiosztott támogatás) folytatása már elérhető Vinop 1.2.1-21 kódszám alatt, az egy pályázó által kapható támogatás csaknem 630 millió forint

– húzta alá Papadimitropulosz Alex. A 200 milliárdos keretű pályázatnak a tervek szerint akár háromezer nyertese is lehet. Továbbá az IFKA (Iparfejlesztési Nonprofit Kft.) adatai alapján számos jel arra utal, hogy több tematikus pályázat is várható az év elején. Ilyen

az egészségipari pályázat 23 milliárd,

az élelmiszeripari pályázat 35 milliárd,

a Magyar multi program 12 milliárd,

a Zöld bajnokok 7 milliárd,

illetve a műanyag termékek helyettesítésére kiírt pályázat 3 milliárd forint értékben.

Mindez azt jelenti, hogy az év eleji pályázatdömping összértéke meghaladja a 400 mil­liárd forintot.

Összehasonlításként: 2020-ban összesen nem volt akkora összegű pályázati program, mint amekkora januárban várható – vont mérleget a Via Credit ügyvezetője. A leginkább várt visszatérő újdonság, hogy minden bizonnyal tartósan visszakerül a zöldmezős építési beruházások támogatási lehetősége a pályázati kiírásokba, ezt igazolja az eddig nyilvánosságra hozott felhívások részletezése. Már most látszik, hogy a hatóság bőkezű, akár 2 mil­liárd forint értékben is hajlandó egy-egy projektet támogatni. Az intenzitás 50 és 70 százalék között változik, a beruházási pályázatokra a nagyvállalatok általában nem jogosultak.