Kétséges a legújabb OPEC-egyezmény sikere

Érdemi, 1,5 százalékos emelkedéssel reagált az olaj világpiaci ára arra, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és társult államai napi 500 ezer hordóval emelték a piacról kiszorítandó olajmennyiséget. A január elejétől március végéig hatályos, összesen napi 1,7 millió hordós kitermeléscsökkentéstől a Brent és a WTI árfolyama is két és fél havi csúcsra ralizott. Ugyan az érintett olajhatalmak optimistán nyilatkoztak, az elemzők szerint számos kockázat veszélyezteti a megállapodás sikerét. A további félmillió hordós csökkentésnek papíron elégnek kell lennie, ám az egyik nagy kérdés, hogy mennyire fogják betartani az érintettek – közölte lapunk kérdésére Pletser Tamás, az Erste árupiaci szakértője. Az OPEC és a megállapodásban részes államok kitermelése csoportszinten megfelel az előírásoknak, de csak azért, mert több olajhatalom – például Szaúd-Arábia, Kuvait és Angola – messze túlteljesítik saját kvótájukat. Ezzel ellensúlyozzák, hogy számos állam – mint Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek vagy Irak – nem tartja magát a saját vállalásához.

Pletser arra is felhívta a figyelmet, hogy az előrejelzések szerint az összesen napi 1,7 millió hordós csökkentés miatt jövő év végére akár már hiány is lehet a piacon. A megállapodás akár a szaúdi költségvetésnek is kényelmes 80-85 dolláros szintre repítheti az árfolyamot, de csak akkor, ha a becsléseknek megfelelően nő a kereslet – hangsúlyozta. Kína a világ legnagyobb olajimportőre, az elmúlt egy évben a vártnál rosszabb kínai növekedési adatokra esett az olajár, mivel a befektetők arra spekuláltak, hogy a távol-keleti ország olajkereslete nem nő a várt mértékben.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja