Kétszer akkora növekedés volt Magyarországon, mint Európában

Továbbra is jóval nagyobb ütemet diktál a magyar lízingpiac, mint az európai. A múlt évben az európai piacon az új szerződések összege 3,1 százalékkal nőtt, szemben a magyarországi 7 százalékos többlettel – közölte a Magyar Lízingszövetség. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai mind az európai, mind a magyar lízingcégeknek kihívást jelent, de a társaságok készen állnak a gazdasági újraindítására, vagyis arra, hogy rugalmas finanszírozási konstrukciókkal hozzájáruljanak a különböző beruházásokhoz, fejlesztésekhez.

Növekedést ért el 2019-ben az európai lízingpiac. Összesen 357 milliárd euró értékben kötöttek új szerződést a Magyar Lízingszövetséggel is együttműködő Leaseurope-hoz tartózó lízingcégek, ami 3,1 százalékos, igaz, lassuló emelkedésnek felel meg 2018-hoz képest. A Leaseurope előzetes – nem teljes körű adatai – szerint a járműfinanszírozás területén 3 százalékkal 236 milliárd euróra nőtt az új ügyletek értéke, az eszközfinanszírozás esetén pedig 2,8 százalékos növekedéssel 105 milliárd euró fölé nőtt.

A magyar piac az európai előtt

A teljes európai lízingpiacon belül a különböző országokban eltérő volt a növekedés mértéke.

A magyar piac az elmúlt évekhez hasonlóan jóval nagyobb ütemben növekedett: az euróban számolt 2,3 milliárdos finanszírozott összeg közel 7 százalékos magyarországi emelkedésnek felel meg, ez pedig több mint kétszerese az európainak

– kommentálta a Leaseurope adatait Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.

Az európai porondon kiemelkedő növekedés ért el az ausztriai lízingpiac, ahol az új szerződések értéke megközelítette a 8,6 milliárd eurót, vagyis több mint 12 százalékos volt az éves növekedés. A régión belül a cseh lízingpiacon 4,5 százalékkal több mint 4 milliárd euróra, Szlovákiában 6,1 százalékkal 2,5 milliárd euróra nőtt a finanszírozott összeg. Ezzel szemben Lengyelországban 6 százalékkal 18,1 milliárd euróra csökkent az új üzletek volumene.

Készen állnak a lízingcégek

Jurgita Bucyte, a Leaseurope szenior tanácsadója az európai lízingpiac idei teljesítményéről azt mondta: a 2020-as évre eleve lassabb gazdasági növekedésre lehetett számítani az európai gazdaságban, a koronavírus-járvány pedig világszerte, így Európában is kihívást jelent. Emellett a járvány hosszabb távú hatása aggodalomra adhat okot. Ugyanakkor a lízingcégek – ahogy a korábbi krízisidőszakok idején – most is törekszenek arra, hogy a finanszírozói oldalon kulcsszerepet vállaljanak a gazdaság újraindításában, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésében.

A Magyar Lízingszövetség tagvállalatai is készen állnak arra, hogy a járvány lecsengése után mielőbb hozzájáruljanak a gazdaság élénkítéséhez

– mondta Tóth Zoltán. Fontos szerepet kaphat ebben a magyar jegybank kedvezményes hitelprogramja az NHP Hajrá!. Hozzátéve, hogy a lízingkonstrukciók a korábbi NHP programokban is igen népszerűek voltak. Tavaly január óta az NHP Fixben például összesen 466 milliárd forintnyi forrásra kötöttek szerződést a különböző cégek, a lízingkonstrukciók részesedése pedig 44 százalékos volt, vagyis a teljes összeg közel fele köthető hozzájuk.