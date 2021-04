Kinyitottak az üzletek Magyarországon

Egy hónap kényszerpihenő után valamennyi üzlet fogadhat vevőket. Bár volt idő felkészülni a jogszabályok megjelenése óta, a bejelentés valamivel hamarabb jött, mint sokan várták.

Számos boltnak alig maradt ideje a munkaszervezésre. Aki még nem tette meg, egy-két napon belül várhatóan ki fog nyitni, ezzel a hét végére már visszaállhat a korábbi rend – mondta a Világgazdaságnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára azt követően, hogy megjelent a belügyminiszter határozata a 2,5 millió beoltottról, és a korábban bezárt üzletek is kinyithattak, a kereskedelmi egységek pedig áttérhettek a négyzetméter-alapú nyitvatartási rendre. A szakember leszögezte: az új szabályokat mindenkinek be kell tartania, minden ilyen intézkedés a járvány elleni védekezést és a vásárlók kényelmét szolgálja. Az OKSZ főtitkára hangsúlyozta, hogy semmiféle hátrányt nem okoz a vásárlóknak, pusztán nem a pénztárnál, hanem az üzlet előtt kell sorban állniuk.

Nagyon gyorsan jött a boltnyitásra vonatkozó bejelentés, mindenki a hét végére várta. Ám a kisebb üzletek azonnal tudtak reagálni, újrakezdhették a működésüket

– mondta lapunknak Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke. Az érdekvédelmi vezető szerint ugyanakkor az új szabályok nem elég egyértelműek, nem világos, hogy a szolgáltató szektorban lévő egységekre is vonatkozik-e a négyzetméter-alapú nyitvatartási rend. Egy fodrászüzletben ugyanis jóval kisebb a hely, mint a kereskedelmi boltokban, bár a távolságtartás és a kézfertőtlenítő kihelyezése ugyanúgy rájuk is vonatkozik.

Vannak olyan cégek, amelyek még nem jelentették be, hogy mikor nyitnak. Mivel eleve csütörtöki vagy pénteki nyitásra készültek, sokan már nem borították fel a beosztásokat – mondta a Világgazdaságnak Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetségének elnöke. Hozzátette:

több cégnél is a beosztások módosítására volt szükség, ezért most adott esetben túlórát is kell fizetni a munkavállalóknak.

Választhatnak a kereskedelmi egységek:

vagy megvárják azt a napot, amikorra eleve készültek a beosztással,

vagy kifizetik a módosítással járó túlórát.

Karsai Zoltán arról is beszélt, hogy csupán sejtéseik vannak arról, hányan betegedtek meg a kereskedelmi alkalmazottak közül. Látják ugyan néhány vállalkozásnál, hogy több száz fő van táppénzen, de nehéz megmondani, hogy közülük hányan kapták el a vírust. Egy kereskedelmi munkavállaló naponta több ezer emberrel találkozik, ezért maguk is szorgalmazták az oltásokat. Ha tényleg igaz, hogy április végére minden regisztráltat be tudnak oltani – mondta az érdekvédelmi vezető –, akkor lassan a soronkívüliségre vonatkozó javaslatok is értelmüket vesztik.

A kisebb vállalkozások rendkívül nehéz helyzetbe vannak

– hívta fel a figyelmünket Németh László. Szerinte nem minden javaslatukat fogadta meg a kormányzat. Az egyik legnagyobb problémának azt tartja, hogy az alkalmazott nélkül dolgozó egyéni vállalkozók nem tudják igénybe venni a támogatásokat.

Bár a mikrohitel némi segítséget nyújthatna számukra, ám, mint emlékeztetett, nemrég lendült túl az ország egy hitelválságon, ezért nagyon sokan nem mernek élni ezzel a lehetőséggel.

Ráadásul a jelenlegi gazdasági környezetben nem tudnak a cégek előre tervezni.

Vámos György nem tudta megjósolni, hogy a forgalom miképp fog visszaállni, példaként említette az iparcikkek vásárlását, amelyek esetében továbbra is fennmaradhat a fogyasztók óvatossága. Úgy látja, hogy

az év második felében már lesz növekedés, ezzel megindulhat a kilábalás is.

Hasonlóan optimista volt Németh László, aki arra számít, ha most tud nyitni az ország, akkor azok a vállalkozások, amelyek az eddigi időszakot valahogy túlélték, robbanásszerű kereslettel találkozhatnak a következő hónapokban. Karsai Zoltán szerint azonban a kereskedelmi forgalom csak lassan fog visszatérni a korábbi pályájára, az élelmiszerüzletekben dinamikus bővülésre továbbra sem lehet számítani.